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對歐貿談前示警 中官媒：若歐推限制措施 反制工具很多

中國新聞組／北京8日電
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AI摘要

文章摘要整理：

歐盟貿易專員赴北京談判前，中國官媒警告若歐方加碼限制措施將強力反制，雙方貿易摩擦升溫，汽車產業成為此次關鍵談判焦點。

歐盟與中國的貿易談判將於8日登場，歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）8日前往北京。在談判前夕，中國官媒發文稱，如歐方執意推出相關措施，中方必堅決予以回應；應對工具包括反歧視調查、產業鏈供應鏈安全調查、境外補貼影響調查等。有分析指出，歐洲汽車產業受到中國產能過剩嚴重衝擊，因此本次關鍵談判勢必聚焦於汽車產業。

綜合Politico歐洲版、歐洲新聞台（Euronews）報導，塞夫科維奇8日至9日訪問北京，將與中方展開關鍵談判，試圖縮減歐盟對中國的鉅額貿易逆差，避免貿易戰進一步升溫。

知情人士指出，汽車產業將是此次談判核心之一，歐洲汽車產業正受到中國產能過剩嚴重衝擊。歐盟2025年從中國進口超過100萬輛新車，但出口至中國僅16萬輛；今年8月，歐盟境內每八輛售出的車輛中，就有一輛來自中國，主要受到插電式油電混合車銷量激增帶動，而該類車目前不受歐洲關稅限制。

汽車產業對歐盟最大經濟體德國尤其重要，支撐約220萬個就業機會。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5日共同呼籲歐盟強化因應經濟脅迫能力，必要時限制特定國家企業進入歐洲市場，獲得多個歐盟成員國支持。

面對歐方可能採取更多限制措施，中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」7日發文警告，如歐方執意推出歧視性措施，中方將堅決回應。文章稱，中方可動用反歧視調查、產業鏈供應鏈安全調查及境外補貼影響調查等工具，維護中國企業權益。

目前歐盟已以涉嫌不公平貿易行為為由，對中國產品發起多起調查，並對多家中國企業課徵反傾銷稅；中國3日也啟動對歐盟化學品的相關調查，被視為對歐盟行動的反制。雙方貿易摩擦升溫之際，汽車產業成為此次談判的關鍵戰場。

精華 FAQ

  • 這次談判是在歐盟對中貿易逆差擴大、雙方貿易摩擦升溫的背景下展開，歐盟希望降低逆差並避免貿易戰升級，因此由貿易專員前往北京協商。

  • 官媒指出，若歐方執意推出歧視性措施，中方將堅決回應，可動用反歧視調查、產業鏈供應鏈安全調查，以及境外補貼影響調查等手段，維護中企權益。

  • 因為歐洲汽車業正受中國產能過剩衝擊，歐盟從中國進口新車遠高於對中出口；同時德國等國高度依賴汽車產業，就業與產業安全都讓此議題格外敏感。

歐盟 供應鏈 歧視

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