FCC再出招 擬封殺所有中測試電子產品 新規這一天表決

美FCC擬擴大限制，禁止所有中國實驗室為在美國使用的電子設備進行檢測。圖為中企光學測試系統。（取材自中科迅光官網）

AI摘要 文章摘要整理： 美國FCC將表決新規，禁止中國等未與美國互惠的實驗室為輸美電子產品進行檢測認證，並計畫2028年12月生效，以進一步收緊對華科技與供應鏈限制。

外媒稱，美國聯邦傳播委員會（FCC）7日表示，將於29日就一項新規進行表決，擬禁止所有中國實驗室為計畫在美國市場銷售的電子設備進行檢測認證，包括智慧型手機 、相機和電腦等。根據規畫，相關禁令預計將於2028年12月正式生效。此舉將進一步擴大美國此前針對中國技術領域採取的限制措施。

綜合路透、法廣網報導，FCC表示，新規定將禁止來自中國等未給予美國檢測機構對等待遇國家的測試實驗室和認證機構，為在美國銷售的電子產品提供相關檢測和認證服務。

據報導，FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，2025年美國市場上82%的電子設備檢測工作是在中國完成的，而中國並未與美國簽署相關對等協議。

2025年，FCC曾禁止由中國政府擁有或控制的實驗室為美國電子產品提供檢測服務，並將數十家實驗室列入禁令名單。然而該機構今年發現，設在中國的大部分檢測實驗室仍在繼續為美國電子產品進行測試。該機構稱，目前，僅不到4%的電子設備是在美國境內實驗室完成檢測的。

與此同時，FCC還宣布，將為在美國國內實驗室或位於「不構成國家安全風險」國家實驗室完成檢測的產品建立快速審批程序，以簡化認證流程。

報導指出，這是美國在技術和設備安全問題上進一步加大對華限制的最新舉措。去年12月，FCC已禁止進口所有新型號中國無人機，並禁止進口中國製造的新款家用路由器，即連接電腦、手機和智能設備與互聯網的網絡設備。此前，FCC還以國家安全為由，禁止部分中國企業在美國提供電信服務。今年7月，FCC表決通過一項規定，禁止在美國銷售含有被認定存在國家安全風險的中國企業關鍵硬件設備的產品。同時，該機構還提議禁止美國電信運營商與被認定存在國家安全風險的中國電信企業進行網絡互聯。

FCC目前維持一份「國家安全風險企業名單」，其中包括中國通信設備製造商華為（Huawei）和中興通訊（ZTE）。這些企業生產的相關設備已被禁止在美國市場銷售。

今年6月，FCC進一步禁止進口包括華為和中興通訊在內部分中國廠商生產的更多設備，並提議禁止進口大多數軍用級無人機。

此次新規若獲通過，將意味著未來所有設於中國的檢測實驗室，無論是否與中國政府存在直接關聯，都將無法參與美國市場電子產品的檢測認證工作，美國對華科技和供應鏈限制範圍將進一步擴大。

美FCC擬擴大限制，禁止所有中國實驗室為在美國使用的電子設備進行檢測。（路透）