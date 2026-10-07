CNN：美中研議互訪核設施 計畫未來數月推動相關事宜

中國大陸國家主席習近平（左）9月24日與美國總統川普（右）在白宮陽台檢閱儀隊。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： CNN報導，美中已就互訪核設施展開初步討論，盼藉此推動戰略穩定對話，但中國仍不願接受限制核武庫的談判。

美國有線電視新聞網(CNN)6日引述多名消息人士報導，美國已與中國討論展開核設施互訪，並計畫在未來數月的會談中繼續推動相關事宜。

CNN引述一名消息人士指出，中方今年與美國官員會談時率先提出互訪構想，並討論參訪美國能源部國家實驗室及中方相應設施的安排。美中官員主要利用聯合國安全理事會五常會議期間，於場邊進行相關討論。

美國總統川普 上月與中國國家主席習近平 會面時，呼籲美國、中國與俄羅斯 舉行三方軍備控制談判。然而，CNN引述一名美國官員表示，兩國領袖當時並未討論互訪核設施的可能性。而川普與習近平今年可能再會面兩次，根據CNN，川習再次會面時，雙方應已就互訪核設施可能性進行更多較低層級討論。

允許核設施訪問的設想或許能推動美國在戰略穩定問題上與中國展開對話，並有可能成為三邊協議的基石。但中國仍然堅持不會參與任何可能限制核武庫建設的討論。

目前，美國擁有約5000枚核彈頭，遠超中國，而中國擁有約600枚。但中國正在擴建其核武器基礎設施，預計未來10年還將生產數百枚核彈頭。

此外，香港南華早報昨引述多名消息人士透露，習近平9月赴美訪問，北京對此行原本抱有更大期待。行前中國官員甚至私下聯繫其他國家駐華府大使館，比較各國領導人訪美時的接待規格與行程，希望從中挑選最好的安排。

其中，中方曾提出安排習近平與美國企業領袖舉行對話，也曾構想讓他前往華府或紐約1所頂尖大學，直接向學生發表演說，但川普政府以對等原則為由(比照5月川習會安排)拒絕。除此之外，雙邊一度討論安排美中科技巨頭就人工智慧(AI)展開對話，但美方以國家安全疑慮為由拒絕；北京另希望川習會納入10多項外交與安全議題，也遭白宮大幅限縮。

相較之下，習近平2015年對美國是訪問時，行程更為廣泛。當時他展開為期一周的訪問，橫跨西雅圖、紐約與華府，不僅與美國企業領袖交流、參觀微軟總部及波音工廠，還前往華盛頓州林肯高中與師生交流並發表演說。

消息人士稱，除了11月深圳亞太經濟合作會議(APEC)、12月邁阿密20國集團(G20)峰會相關安排外，美國總統川普僅願意討論涉及伊朗的議題。會後，雙方均表示將「相互支持對方辦好各自主辦的活動」。