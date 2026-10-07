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路透：衛星圖像顯示中寮賓昆基地出現輕型攻擊機、軍車

中國新聞組／北京7日電
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衛星影像顯示，安全分析人士認為，寮國萬象省班根的中老聯合訓練設施中，有 Y-8 ...
衛星影像顯示，安全分析人士認為，寮國萬象省班根的中老聯合訓練設施中，有 Y-8 輕型攻擊戰鬥機和支援車輛​​。 (路透／Vantor）

AI摘要

文章摘要整理：

路透指出，賓昆機場聯合保障和訓練中心已見K8輕型攻擊機與軍車進駐，外界因此關注其是否將成為中國在東南亞的重要海外軍事據點。

據商業衛星供應商Vantor在9月30日拍攝的圖像顯示，輕型攻擊機和軍用車輛已出現在中國與寮國稍早前宣布啟用的賓昆(Ban Keun)機場聯合保障和訓練中心，一條仍在施工的跑道停有8架飛機以及逾24輛保障車輛，跑道周邊也有大規模施工。

路透報導，安全分析人士認為，圖中的飛機是K8輕型攻擊機。K8由中國與巴基斯坦聯合研製，廣泛用於飛行訓練，同時也具備輕型攻擊能力。

中國國防部9月29日宣布，中寮兩軍賓昆機場聯合保障和訓練中心、中寮友誼航空學院掛牌運行，用於協幫助寮國加強培訓空軍飛行員，由雙方共同維持正常運轉。

這一設施的快速建設受到區域內各國駐外武官和安全學者的密切關注，部分人士認為，這項建設可能代表中國在東南亞設立首個功能完備的海外軍事基地。

中國過去20多年雖大力推進軍事現代化，不過外界普遍認為，除了位於南海的設施、柬埔寨雲壤港(Ream)的使用安排以及東非國家吉布地(Djibouti)的後勤基地，中國仍缺乏強大的海外軍事設施網絡。

報導引述澳洲戰略政策研究所高級分析師范登布林克(Rachel Vandenbrink)說，選擇賓昆建設一處解放軍可使用的設施，「更可能是抓住現有機會，而非滿足明確的軍事行動需求」。

她指出，寮國與中國接壤，並有鐵路等基礎設施相連，可作為中國在東南亞大陸地區一個便於抵達的立足點，因此具有一定地緣戰略價值。

2026年9月2日，衛星影像顯示寮國萬象省班根鎮正在興建機場，中國國防部稱，已在...
2026年9月2日，衛星影像顯示寮國萬象省班根鎮正在興建機場，中國國防部稱，已在該地設立中美聯合軍事支援和訓練中心。(路透／Vantor）

2026年9月30日，衛星影像顯示，位於寮國萬象省班昆鎮的中寮聯合訓練基地正在擴...
2026年9月30日，衛星影像顯示，位於寮國萬象省班昆鎮的中寮聯合訓練基地正在擴建跑道。(路透／Vantor）

精華 FAQ

  • Vantor於9月30日拍攝的圖像顯示，基地一條仍在施工的跑道上停有8架飛機，周邊還有逾24輛保障車輛，並可見大規模施工活動持續進行。

  • 安全分析人士認為，這些飛機是K8輕型攻擊機。K8由中國與巴基斯坦聯合研製，主要用於飛行訓練，同時也具備一定的輕型攻擊能力。

  • 因為中國與寮國剛宣布該中心掛牌運行，且地點鄰近中國邊境並有鐵路相連，部分人士認為它可能是中國在東南亞首個功能完備的海外軍事基地。

國防部 巴基斯坦

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