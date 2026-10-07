法德促歐盟建立貿戰反制武器 北京不滿警告「損人不利己」

AI摘要 文章摘要整理： 法德敦促歐盟建立快速反制工具，以便在尤其面對中國的貿易戰中即時出手；北京強烈反彈，歐中則在關鍵談判前互相加碼。

法國總統馬克龍與德國 總理梅爾茨5日聯合致信歐盟 委員會，敦促歐盟建立新的法律武庫，以便發生貿易戰 尤其與中國發生貿易戰的情況下作出快速反應。此舉引發北京不滿，警告法德不要鼓動歐盟動輒使用保護主義工具。

據路透、法廣網報導，面對歐中每天高達10億歐元的貿易逆差，布魯塞爾方面認為，中國政府的大規模補貼、低估人民幣匯率以及國內產能過剩，導致大量廉價商品源源不斷湧入歐洲市場，嚴重威脅歐洲工業、就業與社會模式。

法德兩國提交非正式文件，要求歐盟建立強大法律武器，在發生貿易戰時將對手商品與服務排除於歐盟市場之外。法德建議並未明指中國，但布魯塞爾所有官員明白這一快速反應貿易工具針對的主要是中國。

中國商務部發言人6日稱，「保護主義提升不了競爭力，脫鉤斷鏈只會損人不利己」，警告法德避免以錯誤方式走錯誤道路並最終反噬自己。

報導指出，歐中貿易緊張全面升級，歐盟貿易專員塞夫柯維奇(Maros Sefcovic)8日至9日率團前往北京，展開被形容為「最後談判」的關鍵會晤，試圖化解龐大貿易逆差並避免貿易戰爆發。

在談判前夕，雙方均積極累積籌碼。歐盟已逐步提高全球鋼鐵進口關稅至50%，並對部分鋼材實施臨時保障措施；中方則在10月3日宣布對原產於歐盟的化學品「對硝基甲苯」發起反傾銷調查，並揚言若歐盟採取保護主義措施將予以報復。

布魯塞爾將這次談判視為旨在重新平衡歐盟與中國貿易關係的漫長磋商中的最後一步。外界評估，若這場「最後談判」破裂，中歐貿易戰恐全面爆發，中方亦可能透過限制稀土及戰略金屬出口進行反擊。