中國軍售…「等著就行」印尼軍方鬆口 首批殲10半年後抵達

印尼軍方高層釋放採購與交付殲-10的明確訊號。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 印尼空軍釋出首批殲10戰機將於6個月內抵達訊號，顯示中國殲10CE外銷再獲突破，並可能讓印尼成為東南亞首個引進此型戰機的國家。

中國外貿軍機外銷再傳重大突破。觀察者網引述印尼 「共和報」報導，印尼空軍參謀長穆罕默德·托尼·哈喬諾受訪時，公開呼籲公眾對接收首批中國殲10戰機一事保持耐心，並微笑稱「等著就行」。報導援引消息來源指出，這款綽號「猛龍」的戰鬥機預計將在6個月內抵達印尼，即2027年4月左右，這也是印尼軍方高層近期再度釋放採購與交付殲10的明確訊號。

這筆指標性的跨國軍購案隨即引發各界高度關注。據南華早報報導，印尼採購的戰機為殲10CE，即殲10C外貿型，屬於4.5代多用途戰鬥機。印尼於去年10月確認採購42架殲10CE，核准預算為90億美元。據指，印尼過去雖從中國購買過武器彈藥，但從未採購過戰鬥機，此次採購不僅是兩國軍貿的新突破，也是該國「首次非西方戰機採購交易」。

目前印尼國內對於採購數量仍有24架與42架兩種說法，實際交付數字仍有待印尼官方正式公布合約內容。

針對這筆軍售 案，印尼政界與中國國防部 皆做出正面回應。印尼國會第一委員會成員戴夫·阿克巴爾沙·菲加諾表示，全力支持國防部採購中國戰鬥機，此舉將顯著增強印尼的國防力量。他強調，從全球形勢和威脅來看，即便在東南亞與東協國家之間也仍然存在衝突，因此擁有一款能夠攔截這些威脅的先進武器至關重要。

中國國防部新聞發言人張曉剛大校則對此回應，中方對軍品出口一向採取慎重、負責的態度，「我們願與愛好和平的國家一道分享裝備建設新成果，共同維護國際和地區和平穩定」。

近年來印尼正積極推動空軍現代化，今年5月已正式接收首批6架法國「陣風」戰鬥機，並計畫在2029年前完成整批42架的交付。若殲10CE的交付最終落實，印尼空軍未來將同時操作中國殲10與法國「陣風」等不同來源的4.5代戰機。

事實上，近年來中國製殲10CE戰機逐步開拓海外軍貿市場；作為首個海外買家的巴基斯坦，曾宣稱於印巴衝突中參擊落多架印度軍機，進而提升該機型的國際能見度。今年8月，烏茲別克也在獨立日官方影片中正式亮相至少6架殲10CE，確認成為第二個海外用戶。

此外，孟加拉已於8月提交採購20架該型戰機的草案，正等待財政與武裝部隊批准；而亞塞拜然在近期舉辦的防務展中，亦公開展示印有該國空軍塗裝的殲10CE模型，展現潛在採購意向。隨著印尼空軍釋放交付訊號，該款戰機也即將首度進入東南亞地區。