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確保戰機起降…解放軍南部戰區機場驅鳥 跑道上連蟲都抓

記者賴錦宏／綜合報導
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南部戰機空軍機場，用無人機驅鳥，最後一步人工檢查，連細小的蟲子也不能放過。(取材...
南部戰機空軍機場，用無人機驅鳥，最後一步人工檢查，連細小的蟲子也不能放過。(取材自央視軍事)

AI摘要

文章摘要整理：

南部戰區機場透過清掃、驅鳥、氣象探測與防鏽養護等多層保障，為戰機打造安全起降與維修環境。

在中國南部戰區保證戰機一次次騰飛需十分嚴謹，不僅清理跑道還要分好幾個梯隊，連清除空中飛鳥，也要動用無人機，連一隻飛蟲也不放過。

香港01引述央視軍事頻導報導，在南部戰區某機場，每次飛行訓練開始前，場務專業的保障人員最早入場進行道面檢查。每天都有全方位立體式清掃　為戰機打造安全起降空間。

清理跑道時，強吹車和清掃車位於「第一梯隊」；利用高壓氣流，對道面進行大面積吹掃。電動車位於「第二梯隊」，車輛兩側的強磁吸鐵裝置放下來後，可以對金屬異物進行吸附。最後，還需要人工徒步檢查，戰士們在跑道中央仔細搜尋，就連一隻小小的蟲子也不會放過。

此外，面對空中隨時可能出現的飛鳥，保障人員使用驅鳥無人機，大大提升工作效率。

此外，精準的氣象訊息　是飛行計畫制訂和實施的關鍵。強大的氣象保障，是飛行員敢於直面複雜天氣條件的底氣，這需要氣象保障人員精準判斷。

釋放帶有熱敏電阻的「探空氫氣球」，可以探測出大氣中的溫度、氣壓、濕度。預報員會根據收集到的數據，對第二天的飛行任務進行預報。

等待戰機平安「歸巢」後，機務專業的保障人員開始進行戰機的清潔養護工作。尤其是部署在濕熱環境中的戰機，每時每刻都在經受鏽蝕的考驗。當水分、鹽分進入戰機的鋁合金蒙皮板後，戰機零件極易形成腐蝕。

戰機的除鏽和防鏽，並不是拿着一把噴槍、一桶油漆簡單塗抹那麼簡單。從清理到調配藥劑，再到重新填縫，機務人員不斷開拓研究新方法。

在解放軍南部戰區某機場，每次飛行訓練開始前，場務專業的保障人員最早入場進行道面檢...
在解放軍南部戰區某機場，每次飛行訓練開始前，場務專業的保障人員最早入場進行道面檢查。每天都有全方位立體式清掃，並用無人機驅鳥，為戰機打造安全起降空間。(取材自央視軍事)

精華 FAQ

  • 飛行訓練前，場務保障人員會先進場檢查道面，並以強吹車、清掃車、高壓氣流、電動磁吸裝置與人工徒步巡檢分梯隊處理，連細小蟲子都不放過。

  • 機場使用驅鳥無人機進行空中驅離，能更快速應對隨時出現的鳥群，降低鳥擊風險，同時提升整體保障效率，讓戰機起降更安全。

  • 氣象人員會釋放帶熱敏電阻的探空氫氣球，收集溫度、氣壓與濕度資料供飛行預報；機務人員則在戰機返航後清潔、防鏽與除鏽，避免濕熱環境造成腐蝕。

解放軍 無人機 香港

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