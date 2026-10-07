確保戰機起降…解放軍南部戰區機場驅鳥 跑道上連蟲都抓

南部戰機空軍機場，用無人機驅鳥，最後一步人工檢查，連細小的蟲子也不能放過。(取材自央視軍事)

AI摘要 文章摘要整理： 南部戰區機場透過清掃、驅鳥、氣象探測與防鏽養護等多層保障，為戰機打造安全起降與維修環境。

在中國南部戰區保證戰機一次次騰飛需十分嚴謹，不僅清理跑道還要分好幾個梯隊，連清除空中飛鳥，也要動用無人機 ，連一隻飛蟲也不放過。

據香港 01引述央視軍事頻導報導，在南部戰區某機場，每次飛行訓練開始前，場務專業的保障人員最早入場進行道面檢查。每天都有全方位立體式清掃 為戰機打造安全起降空間。

清理跑道時，強吹車和清掃車位於「第一梯隊」；利用高壓氣流，對道面進行大面積吹掃。電動車位於「第二梯隊」，車輛兩側的強磁吸鐵裝置放下來後，可以對金屬異物進行吸附。最後，還需要人工徒步檢查，戰士們在跑道中央仔細搜尋，就連一隻小小的蟲子也不會放過。

此外，面對空中隨時可能出現的飛鳥，保障人員使用驅鳥無人機，大大提升工作效率。

此外，精準的氣象訊息 是飛行計畫制訂和實施的關鍵。強大的氣象保障，是飛行員敢於直面複雜天氣條件的底氣，這需要氣象保障人員精準判斷。

釋放帶有熱敏電阻的「探空氫氣球」，可以探測出大氣中的溫度、氣壓、濕度。預報員會根據收集到的數據，對第二天的飛行任務進行預報。

等待戰機平安「歸巢」後，機務專業的保障人員開始進行戰機的清潔養護工作。尤其是部署在濕熱環境中的戰機，每時每刻都在經受鏽蝕的考驗。當水分、鹽分進入戰機的鋁合金蒙皮板後，戰機零件極易形成腐蝕。

戰機的除鏽和防鏽，並不是拿着一把噴槍、一桶油漆簡單塗抹那麼簡單。從清理到調配藥劑，再到重新填縫，機務人員不斷開拓研究新方法。

在解放軍南部戰區某機場，每次飛行訓練開始前，場務專業的保障人員最早入場進行道面檢查。每天都有全方位立體式清掃，並用無人機驅鳥，為戰機打造安全起降空間。(取材自央視軍事)