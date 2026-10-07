十一長假21.3億人次出行 日媒眼巴巴：中國遊客沒來日本 去哪了

日媒關注中國國慶出境遊。(取材自觀察者網)

AI摘要 文章摘要整理： 中國十一長假帶動21.3億人次流動，但日本今年遭中國旅客冷落，海外熱門榜跌出前十，旅宿業者也感受到團客大減的寒意。

中國十一長假掀起21.3億人次的龐大跨區域出行潮，但往年深受中國遊客喜愛的日本 今年卻遭到「冷落」，徹底跌出熱門海外旅遊目的地前十名。日媒與當地旅宿業者指出，團體客幾乎銷聲匿跡，過去中客爆滿的盛況不再，今年中國旅客轉向國內旅遊，或前往泰國 、馬來西亞、南韓及東南亞等國。

觀察者網報導，中國國務院 新聞辦公室預測，十一長假7天全社會跨區域人員流動量達21.3億人次，日均約3億人次，為平時的1.7倍；同程旅行與途牛旅遊網等調查顯示，熱門海外目的地由曼谷、吉隆坡、首爾、雪梨等地搶下，甚至印尼與土耳其也入榜，唯獨不見去年高居榜首或前三名的日本。

日媒注意到，去年東京名列第3、大阪第8，「今年遊客似乎刻意避開了日本」；日本共同社早前同樣引述途牛旅遊網報導，去年十一黃金周日本曾高居中國遊客海外目的的榜首，但今年日本徹底跌出前十， FNN報導也寫道，「日本在人氣圈之外」。

報導指出，日本在線雜誌「Wedge」與共同社等媒體報導，往年播報中客抵達機場或在銀座、淺草購物的畫面今年完全消失。許多中國民眾受訪表示，因高速公路免費而選擇自駕回鄉或前往雲南、貴州旅遊，「壓根沒考慮去日本」。

旅遊從業人士感受到的寒意更為深切；瓢簞屋的大井秀民告訴日媒：「來自中國的遊客明顯減少，毫無疑問正在減少，團體客完全沒有了。」在大阪南區的酒店專務董事橋本明元也表示：「以前感覺滿街都是中國人。」