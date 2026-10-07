中再啟軍校改革 組建兩校納人工智慧為備戰項目

中國軍事學院近日有不少改革，圖為此番調整的其中一所院校、解放軍陸軍工程大學作戰支援軍士學院舉行揭牌儀式。（圖／取材「陸工大」微信公眾號）

AI摘要 文章摘要整理： 中共軍方在建軍百年前夕啟動第二輪軍校改革，新設紀檢政法與無人智能兩大學院，凸顯軍隊整肅治理與未來戰場科技化並進。

中共軍隊再度走上重要關口，一因前軍委副主席張又俠 和前總長劉振立案，作了階段性處置，軍隊政治清查告一段落，但權力重組仍是懸案；二因來年中共建軍百年，要大慶大閱兵 ，在此之前軍隊建設和發展要拿出歷史結論、政治結論、發展路徑結論。就在這一關口，中共軍方出人意料地啟動新一輪軍校改革。

今次軍校改革包括軍事院校調整和組建，內稱第二輪軍校改革，與2017年那次的軍校改革相對應。

今次第二輪軍校改革，實際又是去年開始軍校重組的小高潮。去年5月調整組建3所軍隊大學，包括陸軍兵種大學、信息支援部隊工程大學、聯勤保障部隊工程大學。當時沒有高調定性為第二輪軍校改革，但實際上去年建校，今年建院。

在這一輪軍校改革啟動中，最受關注是組建兩所新學院，即組建國防大學紀檢政法學院、組建陸軍工程大學無人智能工程學院，兩所新院同在9月30日授旗組建，分別代表中共政法從嚴建軍、人工智慧 作戰兩個重要方向。

今次新組建解放軍國防大學紀檢政法學院，校區以西安政法學院為基礎。這所軍事院校是直接在中共中央軍委紀律檢查委、中共中央軍委政法委兩委領導下，主要擔負軍隊紀檢政法專業任職培訓、指揮管理軍官法治素養培訓、紀檢政法專業研究生教育和軍事職業教育、延安革命傳統教學。

如果說國防大學紀檢政法學院專注軍隊紀檢政治的治理，則陸軍工程大學無人智能工程學院目標在未來戰場的無人智慧作戰。陸軍工程大學此前已設立的作戰數據與智慧決策、無人作戰指揮與控制等領域開展招生施訓，這次單獨成立學院，是把力量集中起來，為未來智慧作戰作準備。

總體來說，中共這輪軍校改革，目標是打仗需要什麼人才，就建什麼學院。新學院的名字，就是未來戰場方向。這輪改革已授旗的還有陸軍工程大學作戰支援軍士學院、裝備保障軍士學院等6所內設學院，還有聯勤保障部隊工程大學成立的4院1所，以及新掛牌的陸軍特戰學院軍士學院、陸軍航空兵學院軍士學院等。中共軍隊和國防未來骨架，由之初現輪廓。