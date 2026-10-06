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因批評習入獄 中國地產商任志強傳罹癌惡化 卻無法治療

中央社／台北6日電
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北京華遠集團前董事長任志強被指涉貪汙受賄等罪入獄。（中新社資料照片）
北京華遠集團前董事長任志強被指涉貪汙受賄等罪入獄。（中新社資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

中國地產商任志強因批評習近平入獄後，傳出疑似前列腺癌惡化，雖多次要求檢查與手術仍未獲適當醫療處置。

印太戰略智庫執行長矢板明夫5日在臉書（facebook）官網引述知情人士消息指出，因露骨批評習近平而遭判刑18年的中國75歲地產商人任志強，目前仍在北京的監獄服刑，但幾年前被檢查出疑似罹患前列腺癌，如今病情明顯惡化，他曾多次要求進一步檢查及接受手術治療，但一直沒有得到適當的醫療處置。

矢板明夫曾長期擔任日本產經新聞駐北京記者。他表示，經由一個可信賴的特殊管道，確認任志強還活著，但情況並不令人樂觀。

消息指出，任志強幾年前被檢查出疑似罹患前列腺癌，如今病情明顯惡化，每天夜裡要起床上廁所十幾次，身體十分虛弱，活在難以忍受的痛苦之中。監獄方面目前僅提供一些基本藥物，已經無法有效控制病情。

任志強曾經是中國房地產界最具影響力的人物之一。長期積極投入公益事業，關心中國的環境惡化、荒漠化等問題，聯合創辦了著名環保公益組織「阿拉善SEE生態協會」。

據指出，任志強長年身處體制之內，卻一次又一次敢於對權力說真話、公開發表不同意見，因此被稱為「任大炮」。是一位值得敬重的人物。

2020年，任志強因撰文尖銳批評中國的政治體制和習近平，而失去自由。隨後，北京市第二中級人民法院以貪污、受賄、挪用公款及國有公司人員濫用職權等罪名，判處他有期徒刑18年。

精華 FAQ

  • 他在2020年撰文尖銳批評中國政治體制與習近平，之後失去自由；北京市第二中級人民法院再以貪污、受賄、挪用公款及濫用職權等罪名，判處他有期徒刑18年。

  • 消息指出，他幾年前疑似罹患前列腺癌，近來病情明顯惡化，夜裡頻繁起床如廁，身體十分虛弱，長期承受難以忍受的痛苦，但監獄僅能提供基本藥物。

  • 任志強曾是中國房地產界具影響力的人物之一，也長期投入公益，關注環境惡化與荒漠化問題，並共同創辦阿拉善SEE生態協會；因敢於直言，被稱為「任大炮」。

房地產 習近平 日本

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