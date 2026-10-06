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大灣區製造遠征歐洲 廣州中歐班列加速 十一假期不停班

中國新聞組╱北京6日電
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文章摘要整理：

廣州中歐班列在十一假期仍不停班，前9個月運量與貨櫃量雙增，並以海關便利化措施支撐大灣區製造加速出口歐洲。

據廣州海關3日消息，今年前9個月，廣州海關監管廣州國際港中歐班列277列、進出口貨物2.73萬標箱，同比分別增長11.2%、28.6%。

中新社報導，十一假期期間，廣州中歐班列依舊奔馳不停。3日，在廣州國際港中歐班列站點，一列滿載智能家電、服裝鞋靴等「大灣區製造」貨物的中歐班列駛出，預計將在15天後到達歐洲市場。整個假期（10月1日至7日），廣州國際港計畫開行中歐班列5列，搭載貨物550標準箱，貨值近1.53億元人民幣。

目前廣州國際港中歐班列可通達歐亞20多個國家、40餘個城市。「為趕上海外聖誕銷售季，十一假期我們的出貨節奏依舊緊凑。中歐班列在假期照常發車、準點開行，海關申報、查驗、放行等通關環節也高效流暢，保障貨物按時交付客戶」，廣州速穩報關公司總經理王文萍介紹。

為能保障假期中歐班列高效順暢開行，廣州海關所屬廣州車站海關安排專人專崗值守，實施24小時預約通關，引導企業應用提前申報、鐵路快速通關等便利化措施，對班列貨物「即到即查、即驗即放」。

廣州車站海關監管科副科長康淇介紹，依託「鐵路快速通關」模式，海關與鐵路部門的艙單電子數據實現互聯互通。海關憑藉鐵路艙單信息提前開展貨物審核，企業無需重複申報、無需單獨辦理轉關手續，大幅簡化了通關流程。

精華 FAQ

  • 廣州海關監管廣州國際港中歐班列277列、進出口貨物2.73萬標箱，同比分別增長11.2%與28.6%，顯示班列運輸量與貨運需求都持續上升。

  • 10月1日至7日假期期間，廣州國際港計畫開行中歐班列5列，搭載550標準箱、貨值近1.53億元人民幣，貨物以智能家電、服裝鞋靴等大灣區製造成品為主。

  • 廣州車站海關安排專人專崗值守，提供24小時預約通關，並推動提前申報、鐵路快速通關等措施，讓班列貨物可做到即到即查、即驗即放，提升整體效率。

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