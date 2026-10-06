觀察站／前證監主席易會滿案 「3個特別」揭金融第一貪

AI摘要 文章摘要整理： 易會滿案在長假前被官方推進起訴，外界以「三個特別」概括其涉案金額巨大、倒查時間極長與傳聞牽連甚多，並指其或成中共近年最受矚目的金融大案。

中國長假期間，財經圈最熱門的話題是易會滿案。這熱門話題還是官方刻意在長假前夕9月30日釋放，讓財經圈和成千上萬股民在假日有話可說。果然，數日長假，各方議論風生，有財經學者化繁為簡，總結出易會滿案的「三個特別」，即特別大、特別長、特別多。

易會滿是前中國證監會主席，去年9月中央紀委宣布，已退到全國政協的易會滿涉案接受調查；今年4月，當局宣布對易會滿實施「雙開」，即開除中共 黨籍和開除公職；今年9月30日，當局宣布易案已由國家監察委員會調查終結並移送檢察機關審查起訴。檢察機關依法以涉嫌受賄罪對易會滿作出逮捕決定，指定山東省青島市人民檢察院審查起訴，青島檢察院已向法院提起公訴。

證監會的主席、副主席乃至會內大小官職，都被視為極高風險職位，易會滿長一副溫州城鄉結合部面孔，名字又被解釋為「會滿足」，誰料他的官慾、貪慾和性慾是「永不滿足」，這就引出今天易案具歷史意義的「三個特別」。

「三個特別」全部由官方對易會滿案的初步調查材料引出，排第一個又被最關注的是「數額特別巨大」。今次節前易會滿被逮捕和提起公訴，財經圈稱之為「千億大案」。近年中共高官大案，傳說涉案百億元(人民幣，下同)的不少，但目前定案最高涉款是22億元，易會滿的千億之說怎麼來的呢。

一個較通順的說法，是上市公司送錢，而且早就是以億元起跳。易會滿任職證監會主席期間，中國上市公司1908家，集資2.2兆元，大股東減持2.27兆元，粗略以半數上市公司和券商行賄一次1億計，就可達千億。

帳當然不能這麼算，不能認定多數上市公司和券商都要送錢，也不能忽略易會滿在「宇宙行」中國工商銀行當第一把手貪了更多的錢。但不管怎麼算，易會滿的第一個特別都可能坐實「中國金融第一貪」的交椅。

易會滿案第二個特別，是辦案倒查時間特別長，長到「四分之一世紀」。易會滿在金融圈打滾40年，今次案情中列明其第一單受賄時的崗位，是其任職工商銀行江蘇分行中共黨委書記、主持工作副行長時，依官方履歷，易會滿在2000年1月至10月擔任此職，距今約26年，於此官方對易會滿案的「倒查」，超過四分之一世紀。

案件倒查時間漫長，說明甚麼呢，一是說明易會滿早就開始犯案，但金融官員監管體系形同虛設，至少在工商銀行，有人一直大力托舉，最後將其送上總行行長位。而在中共幹部體系中由副部級到正部級，是一道大坎，這就要更有力的托舉；其二是倒查時間越長，案件關連人員越多，易案查辦一年間，已有多名工商銀行、證監會官員被查，其間有一定關連。

最後看那特別多，即財經圈股民圈聊得口沬飛濺的數字「73」，即易會滿包養女性多達73個，坊間還說其中包括一對「姐妹花」。還有說易會滿不僅精力過人，還興趣廣泛，偶好男風，所以包養的73之數不應僅限女性，還有小鮮肉。這一切在官方的調查處置材料中，被表達為大肆進行「權色交易、錢色交易」。

對易會滿權錢色交易特別多，財經圈其實還有些正面肯定，一是據說73女中，沒有其下屬女幹部女職員，而多是行外、會外人員，對易會滿不吃窩邊草的行為，大家給予正面肯定，是因此前色狼高官，最愛在權力範圍內下手。另有一說，指上市公司、券商們的「圍獵」行為，早就高過其他行業，高手高到會找到某官年輕時的「白月光」，再順理成章地奉上。

至此，易會滿案不僅成為中國長假期最熱門私下話題，還有可能成為中共20屆五中全會前辦結的最大案最要案。