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AI推理需求爆發 中企搶建Token工廠 火山引擎市占奪冠

記者謝守真／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

AI推理需求帶動中國業者搶建Token工廠，市場重心正由訓練轉向推理，火山引擎並以49.5%市占居冠。

AI推理需求爆發，中國業者搶建「Token工廠」。中國信通院預測，2026年推理算力占AI算力總負載比重將達70.5%；公有雲、MaaS（模型即服務）業者及電信業者紛布局Token服務，其中，中國公有雲是重量級玩家，火山引擎市占49.5%居冠。

Token工廠就是把算力、模型、推理引擎打包成標準化詞元（Token）服務，並按量售賣的新型算力基礎設施。公有雲是指由第三方業者透過網路，以共享資源方式提供給大眾依使用量付費的雲端服務。

科創板日報指，2026年AI基礎設施投資邏輯正從訓練向推理轉移。Gartner預測，今年全球推理支出將達233億美元，首超190億美元的訓練支出，占AI IaaS（基礎設施服務）總支出55%；2027年將升至59%。

推理需求增加，促使中國業者搶進Token工廠。據IDC數據，2025年中國公有雲大模型調用量達1944兆Token，年增16倍。報導指，公有雲巨頭是這條賽道的重量級玩家；火山引擎市占49.5%居首，阿里雲、百度智能雲分別為28%、10%。

除公有雲外，獨立MaaS推理服務商也加速布局。矽基流動、無問芯穹等業者，透過推理引擎和算力調度切入市場。

精華 FAQ

  • Token工廠是把算力、模型與推理引擎整合成標準化詞元服務的基礎設施，並依使用量計費售賣，讓企業能更方便取得推理能力與算力資源。

  • 因為AI推理需求大幅成長，投資邏輯正從訓練轉向推理。2025年中國公有雲大模型調用量估達1944兆Token，推動業者加快布局相關服務。

  • 據報導，火山引擎以49.5%市占居首，阿里雲為28%，百度智能雲為10%。除公有雲外，矽基流動、無問芯穹等獨立MaaS服務商也在搶進市場。

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