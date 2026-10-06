AI推理需求爆發 中企搶建Token工廠 火山引擎市占奪冠

AI摘要 文章摘要整理： AI推理需求帶動中國業者搶建Token工廠，市場重心正由訓練轉向推理，火山引擎並以49.5%市占居冠。

AI推理需求爆發，中國業者搶建「Token工廠」。中國信通院預測，2026年推理算力占AI算力總負載比重將達70.5%；公有雲、MaaS（模型即服務）業者及電信業者紛布局Token服務，其中，中國公有雲是重量級玩家，火山引擎市占49.5%居冠。

Token工廠就是把算力、模型、推理引擎打包成標準化詞元（Token）服務，並按量售賣的新型算力基礎設施。公有雲是指由第三方業者透過網路，以共享資源方式提供給大眾依使用量付費的雲端服務。

科創板日報指，2026年AI基礎設施投資邏輯正從訓練向推理轉移。Gartner預測，今年全球推理支出將達233億美元，首超190億美元的訓練支出，占AI IaaS（基礎設施服務）總支出55%；2027年將升至59%。

推理需求增加，促使中國業者搶進Token工廠。據IDC數據，2025年中國公有雲大模型調用量達1944兆Token，年增16倍。報導指，公有雲巨頭是這條賽道的重量級玩家；火山引擎市占49.5%居首，阿里雲、百度智能雲分別為28%、10%。

除公有雲外，獨立MaaS推理服務商也加速布局。矽基流動、無問芯穹等業者，透過推理引擎和算力調度切入市場。