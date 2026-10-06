最後的談判？ 中歐經貿會談8日登場 分析：難有突破

AI摘要 文章摘要整理： 中歐將在北京就貿易失衡、產能過剩與市場准入展開磋商，但歐盟加強防衛、中國釋出反制訊號，分析認為這場「最後的談判」難有重大突破。

中歐新一輪經貿會談將於10月8日至9日在北京登場，歐盟 貿易專員塞夫科維奇與中國商務部 長王文濤將就貿易失衡、市場准入及中國出口等議題磋商。這場被形容為「最後的談判」的會談，被視為避免中歐貿易戰升級的關鍵窗口，但分析認為，雙方或能取得小幅成果，但不會有重大突破。

法廣報導，歐盟近來對中國採取更強硬立場，核心問題在於雙邊貿易失衡。歐洲認為，中國內需疲弱，大量產能無法在國內消化，廉價產品持續湧入歐洲市場，從汽車、成衣、家電、化工及製藥，到高科技製造，都對歐洲產業形成壓力。

據報導，歐洲對中國的貿易逆差每天擴大約10億歐元，部分歐洲人士將此歸因於中國政府對企業提供大規模補貼等因素；但歐盟自身產業競爭力不足、創新環境不完善，也被視為造成失衡的重要原因。

面對壓力，布魯塞爾正逐步強化貿易防衛措施，包括碳邊境調整機制、提高鋼鐵關稅 、對中國電動汽車加徵關稅，並研議建立「歐洲版301條款」，讓歐盟能更迅速對不公平貿易行為採取限制措施。

北京則警告，若歐盟對中國企業或產品實施歧視性限制，中國將予以反制。中國商務部10月3日宣布，對自歐盟進口的對硝基甲苯啟動反傾銷調查，被視為會談前釋放強硬訊號，也增加談判難度。

稀土及戰略金屬更是雙方角力焦點。歐洲高度依賴相關原材料，一旦衝突升級，中國若限制出口，相關產業可能受到牽連。

法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨5日提議，歐盟建立「緊急開關」，必要時可在數日內限制與歐盟發生貿易衝突、或中斷重要原材料供應國家的商品及服務。

分析指出，雙方在貿易失衡、產能過剩、市場准入及產業補貼等核心問題上仍存在明顯分歧，8日至9日的會談或許能為部分爭議找到暫時方案，但要從根本縮小貿易逆差，短期內恐難達成，因此，這場「最後的談判」能否避免貿易戰仍待觀察，重大突破恐不樂觀。