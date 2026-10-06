鄭欽文苦戰3盤 挺進中國網球公開賽女單16強

鄭欽文在中國網球公開賽女單中晉16強。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 鄭欽文在2026年中國網球公開賽女單第3輪鏖戰3盤，以7：6、4：6、7：5擊敗保絲高娃晉級16強，連續過關展現韌性。

中國網球名將鄭欽文 5日在2026年中國網球公開賽女單第3輪上演激戰，面對賽會18號種子、捷克選手保絲高娃，她歷經3盤苦戰，最終以7：6、4：6、7：5勝出，成功挺進16強。

大公報報導，這場比賽是鄭欽文與保絲高娃職業生涯首次交手。首盤鄭欽文一度以3：1領先，隨後遭對手追平，雙方一路戰至「搶7」。鄭欽文把握關鍵分，以7：3拿下搶7，先以盤分1：0取得優勢。

第2盤戰況再度生變。保絲高娃連續製造壓力，完成3次破發，一度取得5：2領先。鄭欽文沒有放棄，隨後連追兩局，但仍未能扭轉局勢，最終以4：6讓出第2盤，雙方進入決勝盤。

第3盤成為整場比賽的關鍵。兩人開局後多次互保發球局，比分一路緊咬，最終戰至5：5平手。第12局，鄭欽文在關鍵時刻成功破發，隨即以7：5拿下決勝盤，歷經約3盤鏖戰後鎖定勝局。

報導指出，本屆中國網球公開賽鄭欽文晉級過程並不輕鬆。首輪她與中國選手施晗激戰2小時44分鐘，靠著7：6、4：6、6：2取勝。第2輪迎戰15號種子、俄羅斯 選手卡蓮絲卡雅，鄭欽文首盤在搶7落敗，第2盤以6：4扳平；決勝盤她取得3：0領先後，對手因傷退賽，鄭欽文因此收下職業生涯第50場WTA1000賽事正賽勝利。

連續三輪比賽考驗體能與臨場韌性，鄭欽文仍成功闖入16強。接下來她能否延續強勢表現，將成為中網女單賽事的另一大看點。