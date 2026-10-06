我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

日本承辦的亞運落幕了 新華社酸：草台班子 賽事混亂

中國新聞組╱北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
名古屋亞運會已於4日落幕，新華社批評本屆亞運「賽事組織混亂」，並稱日本賽事承辦方...
名古屋亞運會已於4日落幕，新華社批評本屆亞運「賽事組織混亂」，並稱日本賽事承辦方是「草台班子」。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

名古屋亞運結束後，新華社以強烈措辭批評賽事組織混亂，指承辦方多次出現交通、住宿與技術失誤，甚至引發公開道歉與禮儀事故。

在結束全部469個項目的比賽後，名古屋亞運於4日落幕。對於本屆亞運，新華社直指「賽事組織混亂」，並稱賽事承辦方是「草台班子」。

報導稱，在大約兩周之內，本屆亞運組委會和名古屋市長先後四次公開道歉，「本屆賽會組織工作之混亂可見一斑」。

新華社指出，很多運動員一下飛機就體會到本屆亞運的「不靠譜」，例如系統裡查不到運動員信息，導致不少代表團成員抵達當天滯留機場數小時。情急之下，中國羽毛球隊乾脆「自謀生路」，依靠公共交通和僑胞租車解決問題。

報導並表示，本屆亞運從開幕前一直到閉幕，賽事組織狀況頻出，包括送錯場館、交通堵塞、賽場斷網…不少比賽被推遲，理由五花八門，但都和組委會工作不力有關；而播錯國歌、國旗升降故障等嚴重禮儀事故，折射出賽事承辦方多少有些「草台班子」。

亞奧理事會與名古屋亞運會組委會4日舉行本屆亞運賽事總結記者會，組委會主席、愛知縣知事大村秀章就運動員交通運輸工作接連出現失誤一事道歉：「我們對此認真反思。給各位運動員帶來了不便，感到非常抱歉。」

對於本屆亞運會在競賽保障、住宿服務、交通運輸等方面狀況百出，包括比賽技術系統發生故障、賽場誤播國歌引發南韓抗議，以及接送運動員車輛因調度失誤導致比賽推遲等。大村秀章表示：「本次賽事的組織運營對我們來說是一次很大的挑戰。每天都在面對和處理各種預料之外的問題。」

不過對於本屆亞運柔道賽場發生中國選手唐婧在女子70公斤級8強賽進入寢技攻防戰時，竟直接猛咬日本女將前田凜手臂一事，中國官媒則是集體避而不談。亞運閉幕後，社交平台X又瘋傳一則據稱是中國運動員的女子，因行李放置問題爆粗口，痛罵日本工作人員的影片。

精華 FAQ

  • 因為賽事在交通接駁、場館安排、技術系統與禮儀細節上頻頻出包，包含運動員資料查不到、送錯場館、賽場斷網與播錯國歌等，顯示承辦與協調能力不足。

  • 報導指出，兩周內組委會與名古屋市長先後4次致歉，主要因運動員交通運輸與賽事安排失誤不斷，導致選手滯留、比賽延誤，也讓外界質疑主辦方準備不足。

  • 內文列舉多項狀況，包括選手抵達後系統查不到資訊、車輛調度失誤延誤比賽、送錯場館、交通堵塞、賽場斷網，以及播錯國歌、國旗升降故障等事件。

日本

上一則

摘諾貝爾文學獎有望？ 中國作家殘雪又登預測榜首

下一則

「中國是重要的鄰國」 日相推互惠關係 日企卻加速撤離

延伸閱讀

亞運／播錯國歌、接駁車害延賽 名古屋市長致歉：真摯反省

亞運／播錯國歌、接駁車害延賽 名古屋市長致歉：真摯反省
播錯國歌還升不起旗 名古屋知事稱「亞運賽事算順利」網炸鍋

播錯國歌還升不起旗 名古屋知事稱「亞運賽事算順利」網炸鍋
亞運住宿交通混亂影響運動員表現 南韓怒給F不及格評價

亞運住宿交通混亂影響運動員表現 南韓怒給F不及格評價
整理包／選手住貨櫃屋、放錯國歌… 名古屋亞運如何淪為「史上最差」？

整理包／選手住貨櫃屋、放錯國歌… 名古屋亞運如何淪為「史上最差」？

熱門新聞

王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞