「中國是重要的鄰國」 日相推互惠關係 日企卻加速撤離

最新調查指出，日企正以創紀錄的速度撤離中國。圖為日本三大車廠之一的本田汽車在中國廠區。(取材自本田中國)

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗一面強調與中國維持戰略互惠，日企卻因成本、關稅與外交風險升高而加速撤離中國，全球布局轉向美國。

日本 首相高市早苗 一方面釋出改善中日關係訊號，另一方面，日本企業撤離中國的速度卻創下新高。高市5日在國會演說表示，中國是「重要的鄰國」，將推進中日戰略互惠關係；最新調查則顯示，過去2年已有4137家日企完全撤離中國。

日本共同社報導，高市在眾議院 演說指出，中日雖仍存在課題，但雙方長期交流已累積基礎，將推進戰略互惠關係並就共同課題加強溝通。

不過，高市也批評中國在東海、南海的軍事活動日益活躍，以及對日本採取出口限制等措施，要求中方採取負責任的行動。

安全政策上，高市強調將強化日美同盟的威懾與應對能力，進一步提升同盟層級。她提出推動「強勁的沖繩經濟」。對保持良好關係的南韓則表示，將透過日美韓三邊合作，在安全、經濟等領域深化關係。

與此同時，日企撤離中國趨勢持續加速。日本帝國數據銀行最新調查顯示，今年6月在中國營運的日本企業僅剩1萬118家，較去年同期減少22%，創2010年來最低，也比2012年高峰少約30%。

CNBC報導，過去2年共有4137家日本企業完全退出中國，創新高；同期進入中國的日企僅1221家，規模降至疫情期間以外新低。

帝國數據銀行指出，在中國的日企原本就面臨利潤縮減壓力，包括關稅、成本上升及競爭激烈等問題，如今外交關係惡化進一步增加經營風險，部分企業因此縮減甚至關閉中國業務。即使沒有完全撤離，也已降低對中國市場的依賴。

中日關係自高市去年11月在國會表示，中國若攻擊台灣，日本可能軍事介入後持續緊張。中國隨後限制關鍵礦物出口，並呼籲民眾避免前往日本旅遊。今年又傳出日籍人士涉嫌違反軍民兩用物資出口限制遭拘，甚至涉及日本大型企業高層，加深日企派員赴中的疑慮。

摩乃科斯集團專家董事柯爾指出，日本企業正逐步降低對中國的依賴，並增加對美國市場布局。東證指數上市公司來自中國市場的獲利占比，已從2020年的23%降至今年不到15%；同期美國市場獲利占比則由25%升至35%，顯示日本企業的全球布局正明顯轉向。