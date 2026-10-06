跟進歐盟？陷兩難？英擬對中國電動車加徵關稅、最高45%

英國泰晤士報報導，英國商務大臣雷諾茲正在研擬針對中國進口汽車的潛在關稅方案，英國部長並準備比照歐盟，對中國電動車課徵最高45%的關稅。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 英國正評估比照歐盟對中國電動車加徵最高45%關稅，但擔心北京反制與影響投資，汽車業則憂歐盟規則落差損及出口競爭力。

英國政府正重新評估對中國進口電動車 的關稅 政策。路透5日引述英國泰晤士報報導，英國商務大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）正在研擬針對中國進口汽車的潛在關稅方案，最高可能比照歐盟 課徵45%關稅，主要考量中國車商獲政府補貼後大量進入英國市場的疑慮。不過，英國政府憂北京當局反制，立場審慎，強調目前並未對中國電動車加徵關稅，任何決定仍將以英國自身國家利益為依據。

路透指出，目前無法核實泰晤士報的報導。英國政府發言人則回應，政府「將繼續與業界保持密切接觸，以確保我們的做法兼顧產業與英國的國家利益」。

泰晤士報報導，英國部長考慮採取與歐盟類似的措施，也與歐盟推動「歐洲製造」政策有關。歐盟希望透過優先採用歐洲製造商品，降低對中國零組件及產品的依賴。英國汽車業則擔心，若英國被排除在相關規則之外，恐削弱英國車輛進入歐盟市場的競爭力。

英國汽車產業因此陷入兩難。一方面，中國汽車品牌近年在英國快速擴大市占，價格競爭力也吸引當地消費者；另一方面，歐盟卻是英國汽車最重要的出口市場，若英國與歐盟在貿易政策上的差距擴大，英國汽車業可能面臨出口受限風險。

英國衛報4日報導，在美國幾乎將中國汽車拒於市場之外、歐盟對中國電動車祭出最高45%關稅之際，英國目前仍未對中國汽車加徵進口稅，因此成為歐洲市場特殊案例。

中國品牌快速擴張，也讓英國政府面臨加稅的兩面刃。提高關稅可能推高中國車款在英售價，影響消費者選擇，也可能降低中國車商在英國投資的意願。奇瑞此前已與英國汽車產業洽談利用日產位於桑德蘭的工廠生產汽車，顯示中國企業對英國製造業投資亦是倫敦需要考量的因素。

但英國也難以忽視歐洲市場。今年上半年，歐盟市場占英國汽車出口58%，中國約占4%。SMMT警告，若歐盟「歐洲製造」規則將英國生產車輛排除在補貼、稅收優惠及公共採購之外，可能對英國汽車產業造成重大衝擊。

英國首相柏南9月曾表示，希望向歐盟爭取讓英國在相關規則下被視為「可信賴夥伴」，並警告英國若遭排除，可能損害本國汽車產業。金融時報9月也曾報導，布魯塞爾敦促英國在貿易政策上更加貼近歐盟，並提高對中國汽車的關稅。

不過，雷諾茲過去對加稅態度審慎，認為關稅可能引發對等反制，損害英國製造商在中國市場的利益。對英國而言，如何在中國市場、歐洲出口與外國投資之間取得平衡，已成汽車貿易政策棘手難題。

英媒報導，英國準備比照歐盟，對中國電動車課徵最高45%的關稅。示意圖。(取材自觀察者網）