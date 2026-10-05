蔡康永現身沈伯洋競選活動 胡錫進：招惹是非犯大忌 後果自己承擔

台灣知名主持人蔡康永因現身沈伯洋競選總部成立大會遭中國全面拉黑。(記者蘇健忠／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永出席沈伯洋競選活動後，引發中國輿論與企業反彈，胡錫進更指其主動招惹是非、踩踏台獨紅線，並強調相關後果應由本人承擔。

台灣知名主持人蔡康永 因現身民進黨台北市長參選人沈伯洋 的競選總部成立大會，激起中國網民反彈，中國新能源汽車廠「零跑汽車」也立即與蔡康永切割。中國官媒「環球時報」前總編輯胡錫進 對此在個人微博發文稱，蔡康永是「純屬主動招惹是非」，不是一句「只是來見識一下」可以了結的。胡錫進還說，「是他自己犯了大忌，一切後果他需自己承擔」。

胡錫進表示，到中國發展的藝人不得支持台獨，是一條絕對的紅線，任何人都踩不得，所有台灣藝人到中國發展對此應有高度警覺。「台獨頑固分子」沈伯洋不是普通政客，2024年10月中國國台辦將其列入「台獨頑固分子」清單，2025年10月被重慶市公安局以涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，是中國依法追究刑事責任的台獨分裂分子。

胡錫進稱，蔡康永作為一個在中國有廣泛商業利益的公眾人物，如果真只想見識一下，可以從會場的外圍觀察。但他落座貴賓區，而且坐在第一排，「這不僅是主動踩線，而且是踩雷」。到中國發展的台灣藝人普遍會主動避開台獨相關造勢活動，這是大家默認的自我保護底線，蔡康永的表現顯然超越了「常規」。

他強調，「與台獨作鬥爭，目前到了關鍵階段」。在中國的文化和商業領域，不能允許個別台灣藝人或商人做「雙面人」，既享受中國廣大的市場，又與台獨勢力勾勾搭搭，全面孤立台獨在中國早已成為有廣泛群眾基礎的社會共識。

胡錫進指出，這件事再次敲響了警鐘，來中國發展的台灣藝人或商人，不能試圖兩頭通吃，在中國這邊做一套，在台灣那頭搞另一套。他們需要遠離台獨勢力，與台獨保持應有距離，專心從藝、經商，不主動搞擦邊，不主動招惹敏感的事情，他們就會很安全。