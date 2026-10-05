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中菲南海再現對峙 菲控中軍機、海警船兩地「騷擾」

記者張鈺琪／即時報導
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圖為中菲南海爭議島嶼中業島的衛星空拍圖。（路透）
圖為中菲南海爭議島嶼中業島的衛星空拍圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

菲律賓指控中國軍機與海警船在黃岩島及中業島附近分別騷擾其巡邏與執法行動，南海緊張再度升溫。

南海局勢再現緊張。菲律賓4日稱，中國軍方與海警在南海兩處爭議海域對菲方政府飛機及船隻進行「騷擾」。其中，一架殲-16戰機3日在黃岩島（台稱民主礁）附近多次逼近菲律賓巡邏機；另在中業島附近，兩艘中國海警船被指阻擋菲方針對一艘涉嫌以炸藥捕魚的外國漁船展開執法。

綜合法新社、路透報導，菲律賓武裝部隊聲明稱，一架殲-16戰機3日在黃岩島附近，干擾一架正在執行「例行軍事巡邏」的菲律賓塞斯納208渦槳飛機。

菲軍方稱，這架殲-16戰機「多次接近並在菲律賓飛機附近機動」，包括飛到菲機前方及周圍，並進入菲機尾流區域。菲方飛機最終安全完成任務，但菲軍方稱，這起事件是針對執行「合法任務」的菲方政府船隻與飛機，「反覆出現不安全及脅迫性行為的一部分」。

中國方面暫未就這起空中事件作出回應。

另一起事件發生在南沙群島中業島附近。菲律賓海警表示，菲方海警、海軍及國家警察海事組接獲通報後，在中業島以西約3海里、鐵線礁2和3附近，針對一艘涉嫌以炸藥捕魚的外國漁船展開執法行動。

菲方稱，兩艘中國海警船隨後抵達，鳴笛並透過無線電向菲方人員提出質詢，之後尾隨並阻擋菲方小艇；一架解放軍海軍直升機也在菲方人員上空盤旋4次。菲律賓海警形容，該直升機出現是「不必要的恐嚇行為」。

菲律賓海警表示，菲方曾多次透過無線電要求涉事漁船停下，但該船未予理會，並向西南方向駛往渚碧礁。期間，一艘中國海警船一度逼近菲方小艇至約9.1公尺，菲方其後「出於安全考慮」停止追捕並返回中業島。

菲律賓海警稱，中國海警在中業島領海內「沒有執法權」，並指中方阻礙菲方執法，「沒有保護海洋環境，反而讓一名疑似違法者更容易逃脫」。

路透報導指，中業島面積約37公頃，是菲律賓在南沙群島控制的9個島礁中面積最大的一個，距菲律賓本土約450公里。

法新社則稱，這兩起事件發生前約兩周，中國海警船才在南沙群島另一海域與菲律賓政府漁業局船隻發生碰撞。中方其後將事件責任歸咎於菲方船隻，稱菲方應對事件負全部責任。

9月27日，解放軍南部戰區在黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓。同日，中國海警萬山艦、川山艦等多艘艦艇組成的編隊也在黃岩島開展執法巡查。中國軍事評論員杜文龍在央視3日播出的報導中稱，在海空軍立體作戰威懾之下，中國在南海的維權力度、各種手段將會明顯增加。

精華 FAQ

  • 菲方稱，中國殲-16戰機在黃岩島附近多次逼近巡邏機；另在中業島附近，兩艘中國海警船與一架直升機介入，阻擋菲方對涉嫌炸藥捕魚漁船的執法。

  • 菲軍方表示，殲-16戰機在菲律賓塞斯納208巡邏機附近反覆機動，曾飛到前方、周邊及尾流區域，雖未造成事故，但被視為不安全且具脅迫性的行為。

  • 菲方稱其正追查一艘涉嫌以炸藥捕魚的外國漁船時，中國海警船鳴笛、無線電質詢並尾隨阻擋小艇，直升機還多次盤旋，最終迫使菲方停止追捕。

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