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國安紅線？ 中揭生物暗戰：10萬份孕婦血樣被偷運出境

記者謝守真／綜合報導
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中國國安部示警境外組織採血樣，踩國安紅線；示意圖。（取材自潮新聞）
中國國安部示警境外組織採血樣，踩國安紅線；示意圖。（取材自潮新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

中國國安部在「十一」長假前警告民眾，出境攜帶異寵、植物種子或人類血樣都可能觸犯生物安全紅線，並指孕婦血樣走私案涉及巨額獲利與基因資源外流。

中國「十一」長假，不少民眾選擇到海外旅遊，出境人潮增加。中國國安部近日發布安全警示，提醒出境旅遊可別什麼都往行李箱塞，從「異寵」、植物種子到人類血樣，都可能踩到生物安全紅線。國安部特別針對一事示警，稱近年個別境外組織以「旅遊」、「科考」為名深入生態敏感區，或藉由「醫療檢測」非法採集人血樣，逾10萬份孕婦血樣被偷運出境，恐涉及竊取中國核心人類遺傳資源的「生物暗戰」。

中國國安部4日在微信公眾號稱，「十一」長假出境旅遊，無論出境或入境都要注意「生物安全」這根弦，「紅線千萬不能踩」。據相關法律法規，中國對入出境動植物、動植物產品及其他檢疫物實施檢疫審批、查驗監管，但仍有人心存僥倖，透過隱匿夾帶、虛假申報等方式違規攜帶相關物項出入境，嚴重危害國家安全。

文章指，近年異寵受部分民眾追捧，未經許可藏匿攜帶入境的情況屢禁不止。去年中國海關從入境攜帶、寄遞等管道查獲外來物種5439批次；今年僅第一季就查獲逾1000隻異寵，包括甲蟲、蜘蛛等節肢動物，以及蛙、蠑螈、蜥蜴、蛇等。這類活體動物及標本出入境，均須完成檢疫與審批手續。

中國國安部表示，在基因科技快速發展下，國家安全邊界已擴展至生命資訊領域。近年個別境外組織以旅遊、科考為名，深入生態敏感區，或藉由醫療檢測非法採集人血樣，竊取基因資源與研究數據。

據了解，廣州海關2025年破獲一起特大走私孕婦血樣系列案，涉案團夥累計走私出境孕婦血液樣本逾10萬人份，非法獲利逾人民幣3000萬元（約450萬美元），涉案範圍覆蓋全中國23個省份。經查，該團夥在社交平台發廣告，用所謂「無創胎兒性別鑑定」、「遺傳病篩查」做噱頭，打造採血、運輸、報關、境外接收的完整黑色產業鏈。

事實上，血液樣本一旦被境外機構拿去做基因分析、竊取數據，將直接威脅公民生物信息安全，如果被別有用心者用來研發「基因武器」，更將給公共安全帶來巨大隱患。

文章稱，生物安全是國安重點領域之一，非法攜外來物種入境或私運本土生物、遺傳資源出境，可能對生態環境、農業生產、公共衛生和生物安全造成危害。

中國正值「十一」長假，許多民眾選擇出境旅遊，國安部示警，異寵、植物種子及人類血樣...
中國正值「十一」長假，許多民眾選擇出境旅遊，國安部示警，異寵、植物種子及人類血樣等生物材料違規出入境，可能危及生物安全，甚至牽動「生物主權」。(取材自中國國安部微信公眾號)

精華 FAQ

  • 因為部分民眾會違規攜帶異寵、種子或人類血樣出入境，這些行為可能破壞檢疫管理，也可能牽涉外來物種入侵、遺傳資源外流與國家安全風險。

  • 文章指出，有境外組織會以「旅遊」「科考」為名進入敏感區，或藉醫療檢測名義採血；另有團夥透過廣告招攬，串起採血、運輸、報關與境外接收鏈條。

  • 該案涉案團夥累計走私逾10萬份孕婦血液樣本，非法獲利逾人民幣3000萬元，範圍遍及23個省份，外流樣本若被分析，可能威脅公民資訊與公共安全。

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