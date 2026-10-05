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中狂囤半導體製造設備浸潤式深紫外曝光機 美籲禁售

記者謝守真張鈺琪／綜合報導
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中國晶圓廠加速布局先進製程，美國智庫報告指出，部分浸潤式DUV設備經調整後可用於...
中國晶圓廠加速布局先進製程，美國智庫報告指出，部分浸潤式DUV設備經調整後可用於生產7奈米級邏輯晶片及高頻寬記憶體，相關技術可支援華為昇騰系列AI晶片；示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美方智庫指出中國正大量囤積可用於先進晶片製造的浸潤式DUV曝光機，建議美國及盟友全面禁售並加強備件與維修管制。

中國晶圓廠加速囤積浸潤式深紫外（DUV）曝光機，引起美方關注。華盛頓智庫科技與國家治理能力中心（CTS）報告預估，截至今年首季，中國已累計進口343台浸潤式DUV設備，其中多數可用於生產先進人工智慧（AI）晶片。報告呼籲美國及盟友全面禁止向中國出口浸潤式DUV設備，並收緊備件供應及維修服務管制。

香港南華早報報導，CTS近日發布報告，由美國出口管制前官員布朗及曾任白宮和商務部科技政策顧問的卡漢共同撰寫。報告指，中國晶片製造商無法取得艾司摩爾（ASML）最先進的極紫外（EUV）曝光機，因此高度依賴仍可獲准出口的浸潤式DUV設備生產先進半導體。

報告預估，2012年至今年第一季，中資晶圓廠累計進口343台浸潤式DUV設備，其中約270台為ASML的NXT：1980i系統，另有28台NXT：2050i及NXT：2100i，以及約45台較舊機型；數字不包括外資企業進口量，也未扣除設備退役或再出口數量。

報告指出，中國在荷蘭政府於2023年宣布限制更先進浸潤式DUV設備出口後加速採購，中資晶圓廠2024年及2025年分別進口約90台及89台NXT：1980i，兩年支出超過130億美元。

報告估計，在具備充足配套製造設備的中國晶圓廠，一台NXT：1980i每年可能支援生產逾10萬顆昇騰910C等效晶片。

精華 FAQ

  • 報導焦點是中國晶圓廠加速採購浸潤式DUV曝光機，因無法取得EUV設備而轉向囤積仍可出口的關鍵機台，進一步支撐先進AI晶片生產，引發美方警覺。

  • 報告估計，截至今年首季，中資晶圓廠累計進口343台浸潤式DUV設備，其中多數為ASML的NXT:1980i，另有NXT:2050i、NXT:2100i及較舊機型。

  • 因為報告認為浸潤式DUV仍能支援先進半導體製造，若持續供應中國，將削弱管制效果；因此建議全面禁售，並同步收緊備件供應與維修服務，避免中國藉由後勤維持擴產。

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