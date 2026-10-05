中狂囤半導體製造設備浸潤式深紫外曝光機 美籲禁售

中國晶圓廠加速布局先進製程，美國智庫報告指出，部分浸潤式DUV設備經調整後可用於生產7奈米級邏輯晶片及高頻寬記憶體，相關技術可支援華為昇騰系列AI晶片；示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美方智庫指出中國正大量囤積可用於先進晶片製造的浸潤式DUV曝光機，建議美國及盟友全面禁售並加強備件與維修管制。

中國晶圓廠加速囤積浸潤式深紫外（DUV）曝光機，引起美方關注。華盛頓智庫科技與國家治理能力中心（CTS）報告預估，截至今年首季，中國已累計進口343台浸潤式DUV設備，其中多數可用於生產先進人工智慧（AI）晶片。報告呼籲美國及盟友全面禁止向中國出口浸潤式DUV設備，並收緊備件供應及維修服務管制。

香港 南華早報報導，CTS近日發布報告，由美國出口管制前官員布朗及曾任白宮和商務部 科技政策顧問的卡漢共同撰寫。報告指，中國晶片製造商無法取得艾司摩爾（ASML）最先進的極紫外（EUV）曝光機，因此高度依賴仍可獲准出口的浸潤式DUV設備生產先進半導體。

報告預估，2012年至今年第一季，中資晶圓廠累計進口343台浸潤式DUV設備，其中約270台為ASML的NXT：1980i系統，另有28台NXT：2050i及NXT：2100i，以及約45台較舊機型；數字不包括外資企業進口量，也未扣除設備退役或再出口數量。

報告指出，中國在荷蘭政府於2023年宣布限制更先進浸潤式DUV設備出口後加速採購，中資晶圓廠2024年及2025年分別進口約90台及89台NXT：1980i，兩年支出超過130億美元。

報告估計，在具備充足配套製造設備的中國晶圓廠，一台NXT：1980i每年可能支援生產逾10萬顆昇騰910C等效晶片。