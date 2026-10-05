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中國考察隊跨境溯源 調查尼泊爾洪災原因

中國新聞組／北京5日電
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10月3日下午，科考隊在成都舉行了出征儀式。（取材自央視）
10月3日下午，科考隊在成都舉行了出征儀式。（取材自央視）

AI摘要

文章摘要整理：

中國與尼泊爾科研團隊展開跨境聯合科考，前往尼泊爾北部洪災現場溯源，盼釐清冰川崩塌引發的災害鏈與形成過程。

尼泊爾8月洪災造成嚴重傷亡，尼泊爾日前在聯合國大會呼籲國際伸援後，由北京中國地質大學率隊的中國科學考察人員4日從成都出發，將與尼泊爾科學院合作進行約20天聯合科考，現場溯源。

根據央視新聞報導，由於這次災害的受災地是跨國界，僅靠單邊調查難以完整還原災害演化全貌，中國專家赴尼泊爾現場溯源，希望還原災害原因及過程。

「喜馬拉雅8．26極端地質災害應急跨境科學考察隊」由中國科學院院士王成善與尼泊爾科學院院士Bishal Upreti共同擔任首席科學家，集合中國地質大學（北京）、尼泊爾科學院、成都理工大學、南京大學、四川大學、中國地質調查局航空物探遙感中心等十餘家大學與科研院所50多名科研人員。

預計這次科考將綜合運用無人機航測、直升機勘查、野外地質編錄採樣等技術手段，釐清冰岩崩向碎屑流、土石流、碎屑洪流、洪流逐級鏈式轉化的全過程。

喜馬拉雅山區尼泊爾北部邊境地區8月26日突然發生冰川崩塌，引發跨境泥石流災害，中國西藏吉隆口岸及尼泊爾沿線百餘公里都是受災區。尼泊爾這一側已知逾1400人死亡，超過6000人下落不明。

尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah）9月24日在聯合國大會呼籲各國加強協助尼泊爾適應氣候變遷。他提議成立「喜馬拉雅氣候韌性機制」（Himalaya Climate Resilience Mechanism），由尼泊爾及鄰國印度、中國共同參與，以分享衛星資料與專業知識、監測冰河湖，並強化聯合預警系統。

精華 FAQ

  • 主要任務是與尼泊爾科學院合作，對8月跨境洪災進行現場溯源，透過實地調查還原災害演化全貌，釐清冰川崩塌後如何逐步轉化為泥石流與洪流。

  • 考察隊由中國科學院院士王成善與尼泊爾科學院院士Bishal Upreti共同擔任首席科學家，集合中國地質大學（北京）、尼泊爾科學院等十餘家單位共50多名科研人員。

  • 科考將綜合運用無人機航測、直升機勘查、野外地質編錄與採樣等手段，追查冰岩崩向碎屑流、土石流、碎屑洪流及洪流逐級鏈式轉化的完整過程。

喜馬拉雅山 聯合國 尼泊爾

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