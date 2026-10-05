謝鋒談川習會 中方4紅線 台灣問題居首
謝鋒稱川習會為中美關係帶來五方面成果，核心是建立基於尊重、公平、對等的新定位，同時重申台灣等議題是中方紅線。
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謝鋒稱川習會為中美關係帶來五方面成果，核心是建立基於尊重、公平、對等的新定位，同時重申台灣等議題是中方紅線。
北京駐美大使謝鋒近日就華府川習會接受美國新聞周刊專訪稱，中國國家主席習近平此行與美方達成的成果共識主要體現在五方面，包含為元首外交譜寫新篇章及為中美關係提供新指引等。他大讚美方給予習近平及其夫人彭麗媛最高規格禮遇，形容美方「精心設計、周到安排，高潮迭起、亮點紛呈」；並稱習近平此訪具里程碑意義。
謝鋒表示，習近平此訪最重要的政治成果之一是兩國元首同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。他闡述，「尊重」是尊重彼此主權和領土完整，尊重對方核心利益。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方不容挑戰的底線紅線。「公平」意味開展互利合作，協商處理分歧，不追求單方面的絕對優勢；「對等」意味兩國主權平等，不搞霸道霸凌。
謝鋒指出，習近平此訪實質成果主要有五方面。一是同意相互支持對方辦好APEC會議和G20峰會。其次是為中美關係提供新指引，拓展建設性戰略穩定關係新定位的內涵。三是達成繼續暫停相互加徵關稅等經貿合作成果；兩軍同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄。四是為人民往來搭新橋梁。五是為世界和平展現新擔當。
日本產經新聞4日報導，9月川習會，習近平向川普表示不滿日相高市早苗政府的安全保障政策與史觀。川普當時以「（高市）首相是好友，我不想講太多」搪塞。日本政府似乎已掌握此資訊。
謝鋒表示，習近平此行在元首外交、中美關係新指引及多項實質合作上都有進展，並形容會晤具里程碑意義，為雙邊關係開啟新篇章。 謝鋒指出，中方不容挑戰的底線紅線包括台灣問題、民主人權、道路制度與發展權利，強調美方必須尊重彼此主權、領土完整與核心利益。 謝鋒說，雙方同意暫停相互加徵關稅，兩軍也將盡快簽署危機溝通與預防的諒解備忘錄，另外還要加強APEC、G20與人民往來合作。
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謝鋒表示，習近平此行在元首外交、中美關係新指引及多項實質合作上都有進展，並形容會晤具里程碑意義，為雙邊關係開啟新篇章。
謝鋒指出，中方不容挑戰的底線紅線包括台灣問題、民主人權、道路制度與發展權利，強調美方必須尊重彼此主權、領土完整與核心利益。
謝鋒說，雙方同意暫停相互加徵關稅，兩軍也將盡快簽署危機溝通與預防的諒解備忘錄，另外還要加強APEC、G20與人民往來合作。
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