中菲交惡 百餘華文教師分批撤回中國

AI摘要 文章摘要整理： 在中菲關係升溫之際，菲華商聯總會因安全考量，已分批撤回約150名在菲華文學校任教的中國教師返國。

馬尼拉和北京緊張關係再次升溫之際，香港 明報今天報導，菲華商聯總會和華教中心近日決定撤出全菲華文學校的中國教師，據報涉及約150人，已分批回到中國。

報導引述菲律賓商報表示，由於美國智庫「海光計畫」（SeaLight）負責人及菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）接連攻擊當地華文教育，許多菲律賓中國教師的家人擔心子女安全而紛紛要求他們回國。菲華商聯總會出於安全考量，無法拒絕教師家人的懇求，答應安排撤離。

報導說，這次離開菲律賓的中國教師約150人。菲華商聯總會日前正式通知中國駐菲大使館和中國有關部門後便發函通知全菲華校有關決定。據指出，10月1日一整天都安排了中國教師分批回國。

菲律賓目前約有130至150所華文學校，外派教師是當地華文師資的重要來源。部分華校近日正式發函通知家長有關決定後，有家長將信函發到社群媒體而引起關注。

鐵歐多洛近日指出，涉及中國的教育和學術交流可能被用來獲取訊息。他並且質疑在中國的體系下，教師能在多大程度上獨立運作。

對此，中國駐菲大使館發言人季凌鵬日前發表聲明加以反駁，並指鐵歐多洛言論「罔顧事實、顛倒黑白，妄圖干擾破壞中菲關係，割裂中菲人民友好，在兩國和人民間製造對立」。