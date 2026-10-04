體力變差？WSJ：習近平訪美要求白宮私人房間 不尋常休息5小時

華爾街日報導指中國國家主席習近平的訪美團隊曾罕見要求安排休息時段。圖為川普總統9月29日向習近平介紹美國國家檔案館，報導指參訪僅用了10分鐘，較原來規畫的時間大為縮短。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報指中方在習近平訪美期間要求白宮提供私人房間與較長休息時間，峰會行程因此大幅壓縮，也再度引發外界對其體力狀況的關注。

華爾街日報3日獨家報導，知情人士透露，中方官員在中國國家主席習近平 與川普 總統舉行峰會期間提出不尋常要求，希望美方配合習近平的休息需求，也罕見讓外界一窺現年73歲的習近平日益顯現的體力局限。

據報導，知情人士表示，其中最主要的要求，是在白宮 西翼為習近平安排私人房間，讓他在各項活動之間休息，而且只有夫人彭麗媛獲准陪同。中方代表團其他人都不得使用這間「等候室」(hold room)，就連習近平的幕僚長、中共中央書記處書記蔡奇也不例外。

川普5月訪問北京時，曾與習近平在中南海共進工作午餐。但習近平啟程赴美前約一個月，中方先遣團隊拒絕原訂9月24日、也就是峰會唯一完整一天舉行的兩人工作午餐。中方官員表示，希望習近平訪問華府期間能有更多時間休息，因此峰會議程出現約5小時空檔，對一趟不到兩天的訪問而言，是相當長的休息時間。

此外，習近平此行獲得國是訪問的隆重禮遇，但知情人士透露，中方代表團並未替他抵達當晚安排任何活動。在這些排場背後，中方團隊是依照他能站多久、能走多遠，以及何時需要停下休息來安排行程。

訪問最後一天9月25日，習近平在美國國家檔案館內也只停留約10分鐘，遠少於美方原先規畫的時間。

不過，習近平抵達美國時才剛結束約14小時的飛行，光是時差就可能解釋部分行程調整。報導也指出，現年80歲的川普今年稍早訪中時，美方團隊同樣在兩天行程中安排數段休息時間。

美國國家安全會議前中國事務資深主任韋德寧(Dennis Wilder)，曾在布希(George W. Bush)政府時期籌辦日本前首相小泉純一郎、澳洲前總理霍華德及中國前國家主席胡錦濤的三次國是訪問。他表示，這種等候室安排前所未見，「我們從來沒有做過這種事，這很不尋常」。

習近平與川普9月24日在白宮舉行雙邊會談，接近中午才開始，下午稍早便告結束。習近平隨後離開白宮，直到當晚國宴才返回。韋德寧指出，兩人實質會談時間格外短，「對這樣的峰會來說，這短得令人驚訝」。

外界對習近平身體狀況的疑問並非始於這次訪美。2019年訪歐期間就曾出現類似揣測，當時一段影片顯示他走路略顯跛行，需要扶著椅子扶手保持平衡。

今年9月他也曾因身體不適缺席金磚國家峰會晚宴；這次訪美的未剪輯畫面也顯示，習近平動作相當謹慎，當習近平從安德魯聯合基地的飛機上走下舷梯時，他一手伸向彭麗媛，一手抓住扶手。兩天後，習近平與川普和第一夫人一起登上國家檔案館的台階，兩人在攀登過程中再次手牽著手，習近平似乎依靠彭麗媛的身體支撐，而不僅僅是牽著她的手。

不過，中國官方媒體在黃金時段的報導中剪掉了這些片段。此外，習近平在正式場合也經常牽著彭麗媛的手，這對一位中國領導人來說實屬罕見，官方媒體將其解讀為這對夫婦彼此深愛的象徵。

研究中國領導階層的分析人士表示，他們在習近平公開露面中沒有看到認知能力衰退的跡象。