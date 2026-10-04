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謝鋒大讚美給習近平最高規格禮遇：精心設計、高潮迭起

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中國駐美國大使謝鋒大讚美方給予習近平最高規格禮遇，形容美國此次對習到訪的安排是「...
中國駐美國大使謝鋒大讚美方給予習近平最高規格禮遇，形容美國此次對習到訪的安排是「精心設計、周到安排，高潮迭起、亮點紛呈」。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國駐美大使謝鋒高度讚揚習近平訪美安排，稱此行在元首外交、經貿合作、民間交流與國際議題上取得多項成果，並重申中美應以尊重、公平、對等為基礎改善關係。

中國國家主席習近平日前結束對美國的國是訪問後，中國駐美國大使謝鋒9月29日就此接受美國《新聞周刊》（Newsweek）專訪時，大讚美方給予習近平和彭麗媛最高規格禮遇，形容美方此次的安排是「精心設計、周到安排，高潮迭起、亮點紛呈」。

謝鋒在專訪中說，他有幸參與習近平此訪全程，見證了這一歷史時刻，深感此訪創造了中美交往的歷史，具有里程碑意義。川普夫婦親赴機場迎接，「歡迎儀式隆重盛大，歡迎國宴高朋滿座，茶敘交流親切溫馨，中國元素別具巧思。美方表示上述安排是對中方5月熱情接待川普總統訪華的回饋，這體現了雙方相互尊重、禮尚往來的互動模式」。

針對習近平此訪究竟達成哪些新的實質性成果共識，謝鋒指出主要有五個方面：

一、為元首外交譜寫新篇章。此訪期間，兩國元首同意相互支持對方辦好APEC領導人非正式會議和G20領導人峰會，均有意出席對方主辦的會議，這將進一步延續中美元首密切交往勢頭。

二、為中美關係提供新指引。兩國元首進一步拓展了「中美建設性戰略穩定關係」新定位的內涵，同意構建「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」，為中美關係改善發展提供了更明確的戰略指引。

三、為互利合作開闢新空間。雙方達成繼續暫停相互加徵關稅、「300億對300億」對等降稅安排等務實經貿合作成果；兩國元首責成雙方執法部門繼續加強合作，共同打擊跨國犯罪，中方再次新增列管易製毒化學品並加強出口監管；兩軍同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄，繼續合作搜尋在華美軍失蹤人員遺骸。

四、為人民往來搭建新橋梁。習近平宣布未來5年將邀請10萬名美國青少年來華交流學習、大貓熊「平平」和「福雙」落戶亞特蘭大動物園等。

五、為世界和平展現新擔當。今年是東京審判開庭80周年，兩國元首憶及中美是二戰盟友，並肩作戰贏得戰爭勝利，同意攜手捍衛二戰勝利成果。兩國元首還就人工智慧問題、中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題深入交換意見，一致同意加強協調，為世界和平發展作出應有貢獻。

謝鋒表示，習近平此訪最重要的政治成果之一就是兩國元首同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。

他進一步闡述稱，「尊重」就是尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方不容挑戰的底線紅線。中方維護國家統一和領土完整的決心堅定不移，美方應該堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。

「公平」意味著開展互利合作，協商處理分歧，不追求單方面的絕對優勢；「對等」意味著兩國主權平等，不搞霸道霸凌，對等解決各自關切，平衡發展各領域合作。

精華 FAQ

  • 謝鋒形容美方此次接待是「精心設計、周到安排，高潮迭起、亮點紛呈」，並稱川普夫婦親赴機場迎接、國宴與茶敘安排皆具巧思，顯示美方給予最高規格禮遇。

  • 他指出主要有5方面成果：元首外交延續互動、為中美關係提供新定位、推進經貿與執法合作、擴大青少年與大貓熊交流，以及就國際與地區議題加強協調。

  • 謝鋒強調，中美應建立「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」。其中尊重主權與核心利益，尤其台灣問題是底線；公平是互利協商，對等則是避免霸道霸凌。

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