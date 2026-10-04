APEC期間習近平、高市早苗會面？星媒：可能性近零

AI摘要 文章摘要整理： 在中日關係緊張未解下，外界關注深圳APEC是否促成習近平與高市早苗會面，但新加坡媒體認為可能性幾乎為零。

中日關係低谷之際，日本經濟產業省稱，經濟產業副大臣在美國20國集團（G20）貿易部長會議期間，曾與中方代表進行短暫交談，談話內容包括中國出口管制措施在內的日中經濟關係議題。

日本共同社報導，日方關切中國對日本稀土出口的審批停滯事例接連出現，有觀點認為是日中關係降溫所致。

報導指出，日本首相高市早苗 去年11月在國會答辯發表「台灣有事」論，觸怒北京，令雙邊關係迅速降溫，高層交流陷入停滯。不過，日本官員今年多次表示，在官方場合與中國官員進行短暫接觸。

11月中國即將在深圳主辦亞太經合會（APEC ）峰會，外界關注高市能否藉由峰會與中國國家主席習近平 會晤，新加坡「聯合早報」撰文分析「可能性幾乎為零」。

聯合早報2日專欄文章指出，面對中方多次表達強烈不滿，不斷升高對日經濟施壓，包括在旅遊、海產品、關鍵礦產等多個領域實施限制，高市始終無動於衷，拒絕收回涉台答辯，中日官方層面今年的外交接觸也因此幾乎陷入停滯。

文章指出，高市1日在日本電視台節目中，仍未排除在峰會上與習近平對話的可能性。她說，「不便作出預斷，但將切實保持溝通，從國家利益的角度冷靜、妥善應對。」

高市預計將在10月5日發表施政演說，據日媒曝光的草稿，高市將在演說中稱中國是「重要的鄰國」，還承諾全面推進日中戰略互惠關係。

但文章認為，目前高市仍無意撤回涉台言論，也無法交出中方期待的答卷，中日首腦在深圳會晤的可能性幾乎為零，場內場邊點頭微笑的可能性也微乎其微。