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11月深圳APEC峰會 中國外交部：歡迎普亭出席

中國新聞組╱北京4日電
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文章摘要整理：

中國外交部表示歡迎普亭出席11月深圳APEC峰會，但未確認習普會是否舉行；隨著會議逼近，習川會與美中俄互動也成焦點。

中國外交部3日表示，中方歡迎俄羅斯總統普亭出席今年11月在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議。外界同時關注，峰會期間中國國家主席習近平是否將與美國總統川普舉行今年第三次會晤，以及美中俄三國領導人是否可能展開接觸。

中國外交部網站3日發布「外交部發言人郭嘉昆答記者問」。路透記者提問，俄羅斯媒體報導，普亭表示，11月出席APEC領導人非正式會議期間，與習近平的會晤將取得積極成果，詢問中方能否確認兩人屆時將舉行會晤。

中國外交部發言人郭嘉昆並未直接確認習近平與普亭是否安排雙邊會晤，但表示，元首外交的戰略引領，是中俄關係行穩致遠最重要的政治保障。

郭嘉昆說，中方歡迎普亭出席今年11月在深圳舉行的APEC領導人非正式會議，並願與俄方一道，共同推動APEC「中國年」取得豐碩成果。

今年APEC領導人非正式會議將於11月在深圳舉行。隨著峰會臨近，各方高度關注主要國家領導人的互動安排。除了習近平與普亭是否會晤，習近平與川普是否在年內再次面對面會談，以及美中俄三方是否可能出現交流，也成為外界觀察峰會外交動向的重要焦點。

中國外交部此次以答記者問方式明確表態歡迎普亭參會，但對習普是否舉行雙邊會晤，仍未作進一步確認。相關安排最終仍有待各方公布。

精華 FAQ

  • 中國外交部明確表示歡迎俄羅斯總統普亭出席今年11月在深圳舉行的APEC領導人非正式會議，並稱願與俄方一道推動APEC「中國年」取得豐碩成果。

  • 沒有直接確認。郭嘉昆僅強調元首外交對中俄關係具有戰略引領作用，是雙邊關係行穩致遠的重要政治保障，對具體會晤安排未作進一步表態。

  • 外界也關注習近平是否會與川普今年第3次會晤，以及美中俄三國領導人是否可能在峰會期間接觸；相關安排目前都仍待各方正式公布。

普亭 APEC 習近平

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