「低價商品贏好感」 調查：拉美民意轉向 中影響力首超美

拉丁美洲晴雨表調查顯示，中國首次被視為比美國更具積極力量，中國元素在拉美社會也日益增多。圖為表演者在巴西里約熱內盧的中文日活動展示漢服。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 拉美晴雨表民調顯示，中國在拉美民眾眼中的正面影響力首度超越美國，主因是低價商品與產業合作；阿根廷中國車展也反映中企在當地擴張。

據一項針對17個拉丁美洲國家公民的年度民調 顯示，中國和美國的影響力出現反轉，在拉美民眾眼中，中國在該地區的影響力比美國更為正面，這是該年度民調自1995年啟動以來首次出現這一情況」。民調負責人分析，主要原因之一是中國通過提供價格更低的進口商品贏得了拉美民眾好感，「中國首先填補了民眾錢包的缺口。」而阿根廷 2日就舉辦了首屆中國車展，當地行業人士稱，中國車不僅賣得好，還「驚人」推動了當地汽車工業轉型。

綜合法廣、文匯報報導，這項民調10月2日由智利 非營利機構拉丁美洲民意調查所「拉美晴雨表」（Latinobarómetro）發布，覆蓋拉美17個國家、約1.92萬份面對面訪談，誤差率1%。17個受訪國中，僅哥斯大黎加和多明尼加兩國仍認為美國影響力比中國更正面。

根據調查，2020年至今，認為中國在拉美地區影響力具有正面意義的拉美民眾占比從48%上升至65%；而持相同看法看待美國影響力的受訪者比例，則由60%下降至57%。

「拉丁美洲已向中國、歐盟、日本等其他國家靠攏。」拉丁美洲民意調查所負責人瑪爾塔·拉戈斯分析，中國近年來通過讓拉美人獲得更實惠的進口商品而贏得了他們的好感，「中國首先填補的是民眾錢包的缺口」。

拉美問題專家、中國政法大學拉美法律和公共政策研究中心主任潘燈表示，與美國長期實行的強權干涉模式不同，中國即便遭遇無端挑撥，仍秉持全球南方理念推進中拉合作，當地民眾看得清楚、體會切身，是愈來愈多拉美民眾不再認可美國的重要原因。而且，對拉美「五項工程」合作落地見效的同時，中國所有產業合作都惠及基層民生，讓普通民眾能切實享受到合作帶來的好處，逐漸積累起民間友好的溫度和信任。

而中國在拉美是如何惠己及人，從拉美國家阿根廷2日在首都布宜諾斯艾利斯舉辦的首屆中國車展可窺端倪。路透報導，阿根廷在總統米雷伊的領導下，汽車市場已從高度保護主義轉向更加開放和競爭的環境，中國品牌正大量湧入市場，今年8月，中國品牌占阿根廷乘用車和輕型商用車銷售量的10%，高於去年年底的約2%。

阿根廷汽車經銷商協會ACARA主席塞巴斯蒂安．貝亞托（Sebastian Beato）表示，中國品牌的「驚人」增長推動了阿根廷汽車工業生產新車型，例如9月發布的雷諾尼亞加拉（Niagara）皮卡。

報導稱，中國汽車製造商穩步擴張，在拉丁美洲銷售傳統汽車和電動車速度加快，已引起了一些當地市場的擔憂。但身為自由主義者的阿根廷總統米雷伊表示，他對比亞迪的快速增長並不擔心。「阿根廷人買什麼，那是阿根廷人自己的問題。」