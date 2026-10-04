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北京反傾銷調查 盯上歐盟化學品 擬逼對方重返談判桌

記者陳宥菘／綜合報導
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中國商務部宣布，對原產於歐盟的對硝基甲苯發起反傾銷調查。(美聯社)
中國商務部宣布，對原產於歐盟的對硝基甲苯發起反傾銷調查。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國商務部對原產歐盟的對硝基甲苯立案反傾銷調查，稱其低價傾銷損害國內產業，並借此呼籲歐盟透過對話解決化工貿易爭端。

中國商務部宣布，對原產於歐盟的對硝基甲苯（主要用於染料、農藥及醫藥）發起反傾銷調查，相關產品對中國國內產業造成損害，中方將依法依規開展調查，並暗批歐盟針對中國一年多來已發起28起貿易救濟調查，其中五成是化工產品。

分析認為，中方多次呼籲歐盟正視自身經貿問題，透過平等對話而非單邊限制的方式解決問題，此次調查也意在倒逼歐盟回到談判桌前，避免雙方化工領域的貿易摩擦進一步升級。

中國商務部3日在官網公告，今年9月14日收到江蘇淮河化工有限公司、湖北東方化工有限公司，代表中國對硝基甲苯產業正式提交申請，對原產於歐盟的進口對硝基甲苯進行反傾銷調查。

對硝基甲苯主要用途在生產對甲苯胺、DSD酸、對硝基苯甲酸、甲苯二異氰酸酯、聯甲苯胺等產品，廣泛應用在染料、顏料、農藥、醫藥等領域。截至2025年，中國對硝基甲苯的市場規模‌約人民幣‌16.8億元，年增6.3%。

公告稱，中國商務部依規定對申請人提供的證據進行了審查，確定存在反傾銷情況，因此決定在公告發布之日起，對原產於歐盟的進口對硝基甲苯進行反傾銷立案調查，這次調查將在2027年10月3日前結束，特殊情況下可延長六個月。

中國商務部發言人表示，申請人提供的初步證據顯示，2022至2025年，自歐進口的對硝基甲苯產品數量處於高位，價格累計跌幅近60%，自歐傾銷進口產品對中國國內產業生產經營造成了損害。

中國商務部說，根據中國法律和世貿組織規則，相關申請符合反傾銷調查立案條件，中方將依法依規開展調查，充分保障各利害關係方權利，客觀公正作出裁決。

中國商務部強調，中方在貿易救濟領域一貫堅持審慎克制的立場。與此同時，歐盟2025年以來，已對中國發起28起貿易救濟調查，其中約50%為化工產品，特別是近期連續對中國聚氯乙烯等化工產品發起3起調查。

中方多次重申，歐盟需正視自身面臨的經貿問題，透過對話協商解決彼此關切的問題。

精華 FAQ

  • 中國商務部宣布，對原產於歐盟的對硝基甲苯展開反傾銷立案調查，理由是申請人提供的初步證據顯示，相關進口產品數量偏高且價格大幅下跌，已對中國國內產業造成損害。

  • 對硝基甲苯主要用於生產對甲苯胺、DSD酸、對硝基苯甲酸等中間體，廣泛應用於染料、顏料、農藥與醫藥領域；截至2025年，中國市場規模約人民幣16.8億元，年增6.3%。

  • 中方指出，歐盟2025年以來已對中國發起28起貿易救濟調查，其中約一半涉及化工產品，因此希望透過依法調查與對話協商，促使歐盟正視經貿問題並回到談判桌，避免摩擦升級。

歐盟 商務部

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