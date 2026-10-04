中企繞道買到Nvidia晶片 文件揭背後有國企資金影子

文件顯示，過去一年中，中國融資公司為購買Nvidia晶片提供了資金。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 文件揭露中國地方國企背景的芯技租賃，曾為宏景科技採購含Nvidia B300晶片的伺服器提供資金，顯示受管制Blackwell晶片仍可能經由中間交易流入中國。

中國地方政府背景的融資公司，被文件揭露曾為購買受美國出口管制的Nvidia輝達 (另稱英偉達)Blackwell系列晶片提供資金。根據提交北京監管機構的文件，芯技租賃集團過去1年曾為宏景科技提供融資，採購700多台服務器，其中包括32台搭載Nvidia B300晶片的華碩服務器。

法廣引述彭博社報導，相關文件顯示，芯技租賃集團曾向宏景科技股份有限公司提供資金，協助購買大批服務器。其中1份合約涉及32台華碩XA NB3I-E12服務器，搭載Nvidia B300晶片，設備則是向一家公開資訊有限的中國公司採購。

B300屬於Nvidia Blackwell高階產品系列，美國出口管制規定，未取得明確許可，不得向中國出售相關產品。華盛頓多年來持續收緊先進AI晶片出口限制，目的之一就是限制中國取得高階運算能力，以遏制其人工智能技術與產業發展。

不過，相關限制並未完全阻止Blackwell系列晶片流入中國。美國官員曾指出，部分中間商利用企業供應鏈審查漏洞，加上執法不力，將包括Blackwell晶片在內、價值數十億美元的Nvidia設備透過地下管道送入中國。

此次涉及32台服務器的交易規模相對有限。文件顯示，芯技租賃集團採購的數百台其他服務器，也符合搭載Blackwell晶片的規格，但文件並未明確確認這些設備實際使用了受限制晶片。因此，目前能確認的是，至少有1筆涉及32台B300服務器的交易，曾獲得芯技租賃集團提供資金支持。

值得注意的是，芯技租賃集團具有中國地方政府背景，屬於地方國企。該公司前身為芯鑫租賃，由中國集成電路產業投資基金，即俗稱「大基金」，於2015年成立，主要為半導體產業提供融資支持。2020年「大基金」出售大部分股份後，深圳、北京及其他省份地方政府共同持有該公司大部分股權。

Nvidia表示，正在審查相關報導，並將與原始設備製造商（OEM）合作調查。華碩則表示，公司嚴格遵守所有適用法律及出口管制規定。