我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

理財百科／備妥5文件 確認出意外誰幫你做主

中企繞道買到Nvidia晶片 文件揭背後有國企資金影子

中國新聞組╱北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
文件顯示，過去一年中，中國融資公司為購買Nvidia晶片提供了資金。（路透）
文件顯示，過去一年中，中國融資公司為購買Nvidia晶片提供了資金。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

文件揭露中國地方國企背景的芯技租賃，曾為宏景科技採購含Nvidia B300晶片的伺服器提供資金，顯示受管制Blackwell晶片仍可能經由中間交易流入中國。

中國地方政府背景的融資公司，被文件揭露曾為購買受美國出口管制的Nvidia輝達(另稱英偉達)Blackwell系列晶片提供資金。根據提交北京監管機構的文件，芯技租賃集團過去1年曾為宏景科技提供融資，採購700多台服務器，其中包括32台搭載Nvidia B300晶片的華碩服務器。

法廣引述彭博社報導，相關文件顯示，芯技租賃集團曾向宏景科技股份有限公司提供資金，協助購買大批服務器。其中1份合約涉及32台華碩XA NB3I-E12服務器，搭載Nvidia B300晶片，設備則是向一家公開資訊有限的中國公司採購。

B300屬於Nvidia Blackwell高階產品系列，美國出口管制規定，未取得明確許可，不得向中國出售相關產品。華盛頓多年來持續收緊先進AI晶片出口限制，目的之一就是限制中國取得高階運算能力，以遏制其人工智能技術與產業發展。

不過，相關限制並未完全阻止Blackwell系列晶片流入中國。美國官員曾指出，部分中間商利用企業供應鏈審查漏洞，加上執法不力，將包括Blackwell晶片在內、價值數十億美元的Nvidia設備透過地下管道送入中國。

此次涉及32台服務器的交易規模相對有限。文件顯示，芯技租賃集團採購的數百台其他服務器，也符合搭載Blackwell晶片的規格，但文件並未明確確認這些設備實際使用了受限制晶片。因此，目前能確認的是，至少有1筆涉及32台B300服務器的交易，曾獲得芯技租賃集團提供資金支持。

值得注意的是，芯技租賃集團具有中國地方政府背景，屬於地方國企。該公司前身為芯鑫租賃，由中國集成電路產業投資基金，即俗稱「大基金」，於2015年成立，主要為半導體產業提供融資支持。2020年「大基金」出售大部分股份後，深圳、北京及其他省份地方政府共同持有該公司大部分股權。

Nvidia表示，正在審查相關報導，並將與原始設備製造商（OEM）合作調查。華碩則表示，公司嚴格遵守所有適用法律及出口管制規定。

精華 FAQ

  • 文件顯示，芯技租賃集團曾為宏景科技股份有限公司提供融資，協助採購700多台服務器；其中至少1筆明確涉及32台搭載Nvidia B300晶片的華碩XA NB3I-E12服務器。

  • 因為B300屬於Nvidia Blackwell高階產品系列，美國出口管制規定未取得明確許可不得向中國出售。這代表相關設備若流入中國，可能涉及繞道採購或供應鏈漏洞。

  • 芯技租賃前身由中國集成電路產業投資基金成立，後由深圳、北京及其他省份地方政府持有多數股權，屬地方國企。其背景顯示，相關融資並非純民間市場行為。

輝達 NVIDIA

上一則

G20會議／中代表斥「產能過剩」論 槓美、反對保護主義

下一則

北京反傾銷調查 盯上歐盟化學品 擬逼對方重返談判桌

延伸閱讀

FT：亞馬遜擬賣80億美元Nvidia晶片再租回 AI投資另闢財源

FT：亞馬遜擬賣80億美元Nvidia晶片再租回 AI投資另闢財源
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
Nvidia揭Anthropic共有1800億美元算力大單 AI行情點火能否力挽狂瀾？

Nvidia揭Anthropic共有1800億美元算力大單 AI行情點火能否力挽狂瀾？
美報告：中國取得數百台浸潤式DUV微影機 籲收緊出口管制

美報告：中國取得數百台浸潤式DUV微影機 籲收緊出口管制

熱門新聞

薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
香港名媛蔡天鳳。（取材自蔡天鳳臉書）

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

2026-10-02 08:49

超人氣

更多 >
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開