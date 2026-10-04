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國安不只防諜 中國國安部：生物主權也是紅線

記者謝守真／即時報導
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中國正值「十一」長假，許多大陸民眾選擇出境旅遊，國安部示警，異寵、植物種子及人類...
中國正值「十一」長假，許多大陸民眾選擇出境旅遊，國安部示警，異寵、植物種子及人類血樣等生物材料違規出入境，可能危及生物安全，甚至牽動「生物主權」。(取材自中國國安部微信公眾號)

AI摘要

文章摘要整理：

中國國安部在「十一」長假前警示，出境入境勿夾帶異寵、種子或血樣等生物材料，以免觸犯檢疫與生物安全規定，危及國家安全。

中國「十一」長假，不少民眾選擇到海外旅遊，出境人潮增加。中國國安部近日發布安全警示，提醒出境旅遊可別什麼都往行李箱塞，從「異寵」、植物種子到人類血樣，都可能踩到生物安全紅線。中國國安部稱，近年個別境外組織以「旅遊」、「科考」為名深入生態敏感區，或借「醫療檢測」非法採集人血樣；2025年廣州海關曾破獲特大走私孕婦血樣系列案，涉及中國23省份。

中國國安部4日在微信公眾號稱，「十一」長假出境旅遊，無論出境或入境都要注意「生物安全」這根弦，「紅線千萬不能踩！」依據相關法律法規，中國對進出境動植物、動植物產品及其他檢疫物實施檢疫審批、查驗監管，但仍有人心存僥倖，透過隱匿夾帶、虛假申報等方式違規攜帶相關物項出入境，嚴重危害國家安全。

文章指，近年「異寵」受部分民眾追捧，未經許可藏匿攜帶入境的情況屢禁不止。2025年全年，中國海關從進境攜帶、寄遞等管道查獲外來物種5439批次；僅2026年第一季就查獲逾1000隻「異寵」，包括甲蟲、蜘蛛等節肢動物，以及蛙、蠑螈、蜥蜴、蛇等。這類活體動物及標本出入境，均須完成檢疫與審批手續。

中國國安部稱，部分境外植物因外形獨特、觀賞性強受到市場青睞，有人購買花草種子帶回種植，也有人將特色種苗、種子當作「土特產」帶出境送人。今年5月，中國海關在申報為「個人物品」的郵件中查獲50包混合種子，每包重500克，內含大量大麻種子。

文章另提到，在基因科技快速發展的背景下，國家安全邊界已擴展至生命資訊領域。近年個別境外組織以「旅遊」、「科考」為名，深入生態敏感區，或借「醫療檢測」非法採集人血樣，竊取基因資源與研究數據。2025年，廣州海關破獲特大走私孕婦血樣系列案，涉及全國23個省份的跨境黑色產業鏈。

文章稱，生物安全是其國安觀重點領域之一。非法攜帶外來物種入境或私運本土生物、遺傳資源出境，可能對生態環境、農業生產、公共衛生和生物安全造成危害。外來入侵物種可能快速繁殖擴散，破壞生態平衡；外來遺傳物質若經雜交滲入本土種群，也可能影響本土種群適應能力和遺傳多樣性。

文章再指，生物遺傳資源是中國的國家戰略資源，關乎民族存續和長遠發展。中國的多民族人類遺傳資源、特有稀有生物質屬於國家核心戰略資源，一旦非法出境，將直接損害其「生物主權」。

中國國安部提醒，出境旅遊勿私自攜帶動物、植物、種子等，入境時也不要「捎帶」生物材料。因科研、教學等需要引入或輸出生物材料者，應提前申請許可，如實申報並接受檢疫。

精華 FAQ

  • 重點包括異寵、植物種子、動植物產品及人類血樣等生物材料，這些物品若未依規申報、檢疫或許可，就可能違規並觸及生物安全紅線。

  • 文中指出，2025年全年中國海關查獲外來物種5439批次，2026年第一季又查獲逾1000隻異寵，包含甲蟲、蜘蛛、蛙、蠑螈、蜥蜴與蛇等。

  • 因為生物遺傳資源被視為國家戰略資源，若遭非法採集或出境，可能造成基因資源流失、研究數據外洩，甚至損害所謂生物主權與長遠發展。

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