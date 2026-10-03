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習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

73歲習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

華爾街日報披露，中方在習近平訪美峰會期間罕見要求白宮安排私人休息室並調整議程，外界因此關注其體力狀況。

華爾街日報3日獨家報導，知情人士透露，中方官員在中國國家主席習近平與美國總統川普舉行峰會期間提出不尋常要求，希望美方配合習近平的休息需求，也罕見讓外界一窺現年73歲的習近平日益顯現的體力局限。

知情人士表示，其中最主要的要求，是在白宮西翼為習近平安排私人房間，讓他在各項活動之間休息，而且只有夫人彭麗媛獲准陪同。中方代表團其他人都不得使用這間「等候室」（hold room），就連習近平的幕僚長、中共中央書記處書記蔡奇也不例外。

川普5月訪問北京時，曾與習近平在中南海共進工作午餐。但習近平啟程赴美前約一個月，中方先遣團隊拒絕原訂9月24日、也就是峰會唯一完整一天舉行的兩人工作午餐。中方官員表示，希望習近平訪問華府期間能有更多時間休息，因此峰會議程出現約5小時空檔，對一趟不到兩天的訪問而言，是相當長的休息時間。

此外，習近平此行獲得國是訪問的隆重禮遇，但知情人士透露，中方代表團並未替他抵達當晚安排任何活動。在這些排場背後，中方團隊是依照他能站多久、能走多遠，以及何時需要停下休息來安排行程。訪問最後一天9月25日，習近平在美國國家檔案館內也只停留約10分鐘，遠少於美方原先規劃的時間。

不過，習近平抵達美國時才剛結束約14小時的飛行，光是時差就可能解釋部分行程調整。報導也指出，現年80歲的川普今年稍早訪中時，美方團隊同樣在兩天行程中安排數段休息時間。。

美國國家安全會議前中國事務資深主任韋德寧（Dennis Wilder），曾在布希（George W. Bush）政府時期籌辦日本前首相小泉純一郎、澳洲前總理霍華德及中國前國家主席胡錦濤的3次國是訪問。他表示，這種等候室安排前所未見，「我們從來沒有做過這種事。這很不尋常」。

習近平與川普9月24日在白宮舉行雙邊會談，接近中午才開始，下午稍早便告結束。習近平隨後離開白宮，直到當晚國宴才返回。韋德寧指出，兩人實質會談時間格外短，「對這樣的峰會來說，這短得令人驚訝」。

外界對習近平身體狀況的疑問並非始於這次訪美。2019年訪歐期間就曾出現類似揣測，今年9月他也曾因身體不適缺席金磚國家峰會晚宴；這次訪美的未剪輯畫面也顯示，習近平動作相當謹慎。不過，研究中國領導階層的分析人士表示，他們在習近平公開露面中沒有看到認知能力衰退的跡象。

精華 FAQ

  • 知情人士稱，中方要求白宮西翼提供私人房間，讓習近平在活動間休息，且僅彭麗媛可陪同，連蔡奇等代表團成員也不得使用。

  • 中方先遣團隊拒絕原訂工作午餐，並要求峰會議程保留約5小時空檔，訪美首晚也未安排活動，顯示行程刻意為休息讓路。

  • 報導指出，習近平動作較謹慎，且曾缺席金磚晚宴，引發體力疑慮；不過研究中國領導層的分析人士表示，未見其認知能力衰退跡象。

川普 習近平 白宮

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