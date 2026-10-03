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葉軍獲「諾貝爾獎風向標」物理學獎 史上第2位華人得主

中國新聞組╱北京3日電
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2026年沃爾夫物理學獎揭曉，華人物理學家葉軍(左)和德國物理學家伊曼努爾·布洛...
2026年沃爾夫物理學獎揭曉，華人物理學家葉軍(左)和德國物理學家伊曼努爾·布洛（Immanuel F. Bloch）共同獲獎。(取材自Ｘ平台)

AI摘要

文章摘要整理：

華人物理學家葉軍與德國學者布洛赫共同獲頒2026年度沃爾夫物理學獎，因在超冷原子與精密量測領域的突破成果受表彰。

有「諾貝爾獎風向標」之稱的沃爾夫物理學獎（Wolf Prize in Physics）公布2026年度得主，華人物理學家葉軍與德國物理學家伊曼努爾‧F‧布洛赫（Immanuel F. Bloch）共同獲獎。沃爾夫基金會肯定兩人在超冷原子系統調控領域的突破，葉軍也成為沃爾夫物理學獎設立48年來第2位華人得主，首位為1978年首屆得主吳健雄。

綜合澎湃新聞、明報報導，以色列沃爾夫基金會10月1日公布得獎名單，指葉軍與布洛赫在超冷原子系統控制方面取得具變革性及廣泛適用性的成果，讓實驗物理學進入過去幾乎難以操控的研究領域，推動現代物理從觀測量子世界，進一步走向精準控制、測量與駕馭量子系統。

報導指出，沃爾夫獎自1978年起頒發，涵蓋物理、化學、數學、醫學、農業及藝術6大類別，在國際科學界具有高度聲譽。1978年至2025年間，沃爾夫物理學獎共有72名得主，其中26人後來獲得諾貝爾物理學獎，占約36%。葉軍也長期出現在外界對諾貝爾物理學獎的預測名單中。

葉軍1967年出生於上海，從小喜歡數學、文學與詩歌，曾在人文與理科之間猶豫，高中時受到物理老師鼓勵參加全國物理競賽，從此確立對實驗物理的興趣。

葉軍1989年自上海交通大學畢業後赴美深造，先後取得新墨西哥大學物理學碩士及科羅拉多大學博爾德分校物理學博士學位，目前任職於美國國家標準與技術研究院（NIST）及科羅拉多大學博爾德分校JILA聯合研究所。他2011年當選美國國家科學院院士，2017年當選中國科學院外籍院士。

葉軍最具代表性的研究之一，是光學原子鐘。他以日本物理學家香取秀俊提出的光晶格鐘方案為基礎，將鍶原子冷卻至接近絕對零度，再利用光晶格精確控制原子，研製出全球最精確、最穩定的光學原子鐘。沃爾夫基金會指出，這項成果大幅提升時間與頻率測量精度，並開啟基礎物理研究的新可能，包括相對論大地測量及基本常數變化的搜尋。

華人物理學家葉軍獲「諾獎風向標」沃爾夫物理學獎，是該獎項史上第二位華人得主。(取...
華人物理學家葉軍獲「諾獎風向標」沃爾夫物理學獎，是該獎項史上第二位華人得主。(取材自澎湃科技)

精華 FAQ

  • 葉軍與布洛赫共同獲得2026年度沃爾夫物理學獎物理類，該獎被視為「諾貝爾獎風向標」，在國際科學界享有極高聲譽。

  • 因為沃爾夫物理學獎自1978年設立以來，葉軍是第2位華人得主；首位華人得主是首屆獲獎的吳健雄，象徵華人科學家在國際物理界的重要地位。

  • 葉軍代表性研究是光學原子鐘與超冷原子控制，他以鍶原子和光晶格提升時間、頻率測量精度，並推進相對論大地測量與基本常數變化的研究。

諾貝爾 華人 以色列

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