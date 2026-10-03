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白宮發布川習會花絮照 習近平送川普「金色太和殿」

編譯周辰陽╱綜合報導
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習近平(右)向川普贈送太和殿金色模型。(取材自白宮官網)
習近平(右)向川普贈送太和殿金色模型。(取材自白宮官網)

AI摘要

文章摘要整理：

白宮公布川習會多張花絮照，顯示兩人會晤、交換禮物與茶敘等細節，其中習近平送川普金色太和殿模型最受矚目，白宮內的川習合照也引發關注。

中國國家主席習近平偕夫人彭麗媛於9月23日至25日赴美國事訪問，紐約郵報報導，白宮公布一系列習訪問華府時的花絮照片。最讓人矚目的，莫過於習近平贈送川普一座金燦燦的北京故宮太和殿模型。

川普(左)疑似向習近平講述他2024競選美國總統期間，被暗殺的場景。(取材自白宮...
川普(左)疑似向習近平講述他2024競選美國總統期間，被暗殺的場景。(取材自白宮官網)

照片包括川普與梅蘭妮亞在白宮南門廊迎接習近平夫婦、在玫瑰園參加閱兵儀式，以及川普與習近平在橢圓形辦公室會晤、合影。川普還向習近平展示掛在牆上的裝框歷史版「獨立宣言」。

其他畫面包括雙方在白宮藍廳交換禮物，習近平向川普贈送太和殿金色模型；川普在描繪自己2024年7月13日於賓州巴特勒遭暗殺未遂後舉拳的畫作前與習近平交談；兩人一同參觀白宮，以及習近平觀看取代前總統拜登肖像的自動簽名筆圖像。照片也記錄國宴、川普向習近平道別，以及25日兩對夫婦在白宮紅廳茶敘、參觀國家檔案館等行程。

習近平觀看取代前總統拜登肖像的自動簽名筆圖像。(取材自白宮官網)
習近平觀看取代前總統拜登肖像的自動簽名筆圖像。(取材自白宮官網)

南華早報報導，習近平雖已離開華盛頓，白宮牆上仍留有至少兩張不同的川習合照。其中一張是川普在習近平訪問期間向他展示的握手照。川普當時指著照片問：「那是誰？我不認識他。」習近平隨即轉向代表團成員，看起來短暫笑了一下。

MS NOW記者阿勒曼尼（Jacqueline Alemany）則在X分享棕櫚廳另一張川習合照。照片裝在華麗金框內，掛在白色格紋牆面上，旁邊是一道拱形門，上方懸掛水晶吊燈；川普與習近平面向鏡頭並肩而立，後面是中國與美國國旗。

川普在橢圓形辦公室，與習近平合影。(取材自白宮官網)
川普在橢圓形辦公室，與習近平合影。(取材自白宮官網)

阿勒曼尼指出，門口一帶陳列著川普分別與習近平、俄羅斯總統普亭的合照。這批照片早在上周峰會前就已展示。CNN今年1月曾報導，整修後的棕櫚廳陳列多張金框照片，包括川普分別與習近平、普亭及以色列總理內唐亞胡的合照，以及川普單獨的照片和他與足球明星C羅的合照。

目前仍不清楚，如今位於門旁的川習合照是否就是1月報導中的同一張，或曾被移動位置。南華早報已詢問白宮，這張照片何時掛上、拍攝的是哪一次會面，以及由誰挑選。

中國第一夫人彭麗媛在白宮東廳舉杯。(取材自白宮官網)
中國第一夫人彭麗媛在白宮東廳舉杯。(取材自白宮官網)

精華 FAQ

  • 照片涵蓋南門廊迎接、玫瑰園閱兵、橢圓形辦公室會晤、藍廳交換禮物、國宴、道別，以及紅廳茶敘與參觀國家檔案館等行程，完整呈現兩人訪問期間互動。

  • 習近平在白宮藍廳贈送川普一座金燦燦的北京故宮太和殿模型，因外觀醒目且具象徵意義而成焦點，也被認為是這次會面中最具話題性的交換禮物。

  • 因為白宮仍保留至少2張川習合照，外界不清楚其中一張是否為1月已展示的同一張、何時掛上及由誰挑選，照片位置與來源因此成為討論焦點。

習近平 川習會 川普

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