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中美11月將針對AI對話 央視旗下媒體提出3方向

記者陳湘瑾廖士鋒／綜合報導
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9月川習二會，習近平(左)、川普(右)兩人達成建立中美人工智慧對話的共識，將於1...
9月川習二會，習近平(左)、川普(右)兩人達成建立中美人工智慧對話的共識，將於11月舉行AI對話。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

中美在9月會晤後同意建立AI對話機制，11月將再交流；中方媒體提出風險分級、事件通報與治理框架三方向，顯示雙方正把原則討論推向具體操作。

9月川習會落幕後，中美雙方同意建立人工智慧（AI）對話機制，並於11月舉行下一輪交流。這場對話將不只是交換對AI發展的看法，而可能進一步觸及風險定義、事故通報及全球治理等具體議題。央視旗下自媒體「玉淵譚天」2日引述中方談判相關人士說法，提出三個可能推進方向，顯示雙方正嘗試把AI合作從原則性討論推向實際操作。

中美元首9月會晤後，中方發布「中美達成八點成果共識」，其中明確提到，雙方同意建立中美AI對話，交流AI風險與惠益，下一次對話將於11月舉行。

玉淵譚天2日進一步提出三個面向，一是AI風險分類和分級標準，包括可以被定義為重大風險的情形、哪些模型行為屬於嚴重失控等。文中稱，這些基礎問題是後續討論更加複雜規則的前提，「如果連重大風險的定義都不一致，後續的協同就無從談起」。

二是敲定AI風險事件通報範圍、流程與要求。文中表示，一旦出現模型失控、逃逸事件，中美雙方都需要第一時間掌握事件情況、判斷風險等級。這套機制還需要有相應約束，包括哪些事件需要上報、多久之內完成通報、哪些資訊要共享等等。透過通報機制留存風險案例，進而了解風險演變的規律和進一步管控。

三是將AI治理置於更廣泛中美交流框架中。文中強調，人工智慧討論應讓中方充分參與，讓更多國家聲音被聽到。

美方目前尚未公布11月對話的具體議程。不過，美方9月25日發布的成果「事實清單」提到，雙方同意建立「美中超級智慧對話」，就超級智慧（SI）相關風險與益處交換意見，並建立處理超級智慧事件的雙邊溝通管道。相較中方使用的「AI」表述，美方在該文件中改以「超級智慧」描述相關新興技術。

中國外交部9月26日回應表示，中美元首會晤時已就AI問題深入討論；對於美方使用「超級智慧」一詞，中方重視並尊重美方提法，認為隨著AI技術持續發展，各方可結合最新形勢加強交流、深入探討並尋求共識。

11月這場對話，能否由建立共識進一步走向具體機制，將成為外界觀察中美AI合作的重要指標。

精華 FAQ

  • 雙方在9月會晤後已同意建立AI對話機制，並安排11月進行下一輪交流，重點將從理念交換走向風險、惠益與治理等實務議題。

  • 包括建立AI風險分類與分級標準、敲定風險事件通報範圍與流程，以及把AI治理納入更廣泛的中美交流框架，讓更多國家聲音參與。

  • 因為它不只是交換立場，而可能進一步形成事故通報、風險定義與溝通管道等具體機制；若能落實，將代表中美AI治理開始制度化。

人工智慧 川習會

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