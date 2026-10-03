新聞眼／魯比歐定調美中「G2」地位 普亭恐難上主桌

AI摘要 文章摘要整理： 魯比歐在聯大受訪時將美中定位為全球雙強，形同確認G2架構，也使俄羅斯爭取三邊峰會與日本憂慮川習會後的利益安排更加複雜。

美國國務卿魯比歐 在習近平 訪美前，於聯大受訪時表示，美中是世界上兩個最大的經濟體，是世界上兩個最大的軍事力量，美中關係將定義21世紀。魯比歐的說法等同確定美中的「G2」地位，普亭 想在深圳APEC上主桌恐怕不易。

魯比歐擔任美參議員時是反華急先鋒，2020年還被中方制裁。但當上川普的國務卿後，對華態度180度轉變。他在受訪時還說，21世紀的世界往哪走，國際秩序能不能穩得住，未來全部由美中關係決定。

他本人對中國的敵意或許沒變，但這樣拉高對手地位應是中國政經實力快速崛起下國際現實所致。他這番話可能對各主要大國猶生失落甚至忐忑不安之感。

首先，是長久以來與美平起平坐的俄羅斯。在普亭首度表達準備好與美中三方峰會前，包括俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫、總統助理烏沙科夫都已對外放風稱，在APEC深圳會議期間舉行中美俄三邊峰會的可能性。但迄今，美中都沒有接招。

俄羅斯目前深陷俄烏戰事，遭受國際孤立與戰略焦慮，三方若能會晤，顯然對俄羅斯當前處境較有利。至少普亭可以塑造和中美同框畫面，向世界證明俄羅斯依然是和美中同量級的超級大國。反之，三方會晤對美中影響會是什麼？美國內部是否支持、西方盟友怎麼看？中方是否擔心會轉移APEC會議焦點，都存在高度的不確定與操作難度。

若以普亭與習近平的關係，習近平應不致反對美中俄三方會晤，關鍵在川普。

至於忐忑不安就是日本，首相高市早苗趕赴聯大與川普先行見面，無非是想確保日本利益不因川習會受損，她在返回日本的專機上還發長文說明此行的核心訴求。不料魯比歐的這番表述與川普稱美中是二戰盟友贏得（對日）勝利，恐讓她心碎不已。

川習將在11月的深圳APEC會上再度碰面，「G2」在戰略穩定架構內還能有哪些合作，各國都在看。