深圳APEC11月開 普亭表態：準備好與川習展開三方峰會

俄羅斯總統普亭透露已準備好與川普、習近平舉行三方會晤；圖為普亭1日在莫斯科出席Valdai國際辯論社第23屆年會。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 普亭表示已準備好與川普、習近平舉行三方會談，但仍需先定議程；俄方也在籌備普亭與習近平的APEC雙邊會晤，三方峰會是否成局仍待觀察。

俄羅斯總統普亭 近日釋放訊號，表示已準備好與中國國家主席習近平 、美國總統川普舉行三方會晤。隨著亞太經合組織（APEC ）第33次領導人非正式會議11月將在中國深圳舉行，外界關注「川習會」之外，美中俄三國元首是否可能同場會面的議題。俄方已證實相關構想曾被討論，但目前中美雙方尚未對此作出回應。

普亭1日在瓦爾代國際辯論俱樂部年會上表示，他已準備好與川普、習近平舉行三方會談，但前提是先確定會議議程。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫同日表示，俄方也正在籌備普亭與習近平在APEC期間舉行雙邊會晤。

克里姆林宮助理烏沙科夫接受俄羅斯國營電視台訪問時，也被問及三國元首是否可能在APEC期間會面。他表示，這項議題「確實討論過」。不過，目前尚無消息顯示三方會晤已經敲定。

普亭此次談話另一個受到關注的焦點，是他談到自己與習近平的互動。普亭表示，雖然他目前不會說中文，習近平也不會說俄語，但兩人交流時沒有文化障礙，甚至不需要透過語言，也能在一定程度上理解彼此的意思。

普亭透露，不久前兩人在印度新德里舉行的金磚國家峰會期間曾單獨交流，當時沒有翻譯員在場。「只要他或者我說出某句話，我們在沒有翻譯員、不知道對方語言的情況下就理解了對方。」他藉此形容俄中兩國領導人之間的互信與交流默契。

普亭並表示，俄中友好關係是世界政治穩定的重要因素。針對北極開發，他認為俄中可以建立合作，積極利用北方海路，以符合雙方利益。這番談話也顯示，俄方希望進一步擴大與中國在能源、運輸及戰略資源等領域的合作。

至於三方峰會，台灣中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁2日分析，美中俄元首若真的舉行會晤，白宮幕僚「一定反對」，且川普11月訪問亞洲期間可能不只前往中國，也可能前往南韓、日本，甚至再次尋求與北韓領導人金正恩會面。因此，即使最後出現美中俄三方接觸，會談的實質強度仍有待觀察。

此外，普亭在同一場合談及歐洲經濟與中國製造時表示，歐洲汽車市場正陷入深度衰退，歐洲汽車企業接連面臨關閉，「我們很快都將開上中國汽車」。他認為中國汽車價格較低、品質良好。

普亭也駁斥西方對中國汽車「產能過剩」的指責，強調市場是由消費決定最終結果。他指出，歐洲目前不僅汽車產業面臨危機，冶金、化工、製藥等產業也處於困境。

相較於部分西方國家對中國製造商採取限制措施，普亭表示，俄羅斯拒絕對中國製造商施加行政限制或制裁，更傾向與中方協商，尋找互惠互利的合作方式，逐步增加中國商品進入俄羅斯市場的數量。

圖為俄國總統普亭（左四）、中國國家主席習近平（右三）、印度總理莫迪（右四），去年9月在天津上合峰會期間場邊寒暄。(本報資料照片)