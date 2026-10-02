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比利時尿尿小童「換穿唐裝」布魯塞爾慶中國十一國慶

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比利時地標「尿尿小童」（Manneken-Pis）10月1日換上中國傳統唐裝。（...
比利時地標「尿尿小童」（Manneken-Pis）10月1日換上中國傳統唐裝。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

布魯塞爾地標尿尿小童10月1日換穿中國唐裝，與中國駐比利時使館和市政府合辦活動同慶國慶，也展現中比建交55周年的文化交流意義。

比利時布魯塞爾著名地標「尿尿小童」（Manneken-Pis）10月1日換上中國傳統唐裝，慶祝中國十一國慶。中國駐比利時使館與布魯塞爾市政府共同舉行換裝儀式，吸引逾200名嘉賓、當地居民及遊客參加，現場並響起中國國歌及多首中國樂曲。

新華社報導，當天下午，布魯塞爾歷史市中心響起中國國歌，距離大廣場不遠的尿尿小童身穿唐裝，吸引遊客停下拍照、錄影。不少中國遊客聽到熟悉旋律後走近現場，當銅管樂隊奏起中國國歌時，幾名中國遊客跟著合唱，有人拿起手機記錄。

此次活動適逢中國十一國慶，也是中比建交55周年。出席者包括中國駐比利時使館臨時代辦李艷，以及布魯塞爾市議員塞夫凱特・特米茲（Sevket Temiz）。

尿尿小童的換裝傳統已融入布魯塞爾城市文化，這座青銅小雕像擁有超過1200套來自世界各地的服裝，經常在節慶、紀念活動及國際場合換上不同服飾。

特米茲表示，尿尿小童換上中國服裝，「是兩國及兩種文化之間美好接近的象徵」。他說，布魯塞爾是一座開放城市，不同語言、傳統及人生故事在此交會，華裔居民、中國商人及企業家也為城市多元文化及社區活力作出貢獻。

他說：「除了今天的慶祝活動，正是人與人之間的相遇與交流，讓兩國人民之間的聯繫更加深厚。」

精華 FAQ

  • 為慶祝中國十一國慶，尿尿小童在10月1日換上中國傳統唐裝。現場還演奏中國國歌與多首中國樂曲，吸引遊客與華人民眾駐足觀賞。

  • 活動由中國駐比利時使館與布魯塞爾市政府共同舉行，出席者包括中國駐比利時使館臨時代辦李艷，以及布魯塞爾市議員塞夫凱特・特米茲。

  • 特米茲認為，尿尿小童換上中國服裝象徵兩國、兩種文化的美好接近。他也指出，布魯塞爾是開放城市，華裔居民與中國商人、企業家都為城市多元文化作出貢獻。

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