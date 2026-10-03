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星巴克開進新疆是「道德破產」？ 中媒：又炒作涉疆謊言

中國新聞組／北京3日電
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星巴克國際大巴扎非遺旗艦店（星巴扎）外景。(取材自觀察者網)
星巴克國際大巴扎非遺旗艦店（星巴扎）外景。(取材自觀察者網)

AI摘要

文章摘要整理：

星巴克在新疆烏魯木齊開設2家門市後，美國議員與人權團體批評其涉及新疆人權爭議；中國官媒則反指美方再度炒作涉疆謊言。

星巴克9月29日在新疆首府烏魯木齊開設2家門市，中國官媒大肆報導此事。人權倡議團體及美國國會議員批評連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）首度在中國新疆開設兩間門市；倡議人士及部分外國政府指控新疆維吾爾族穆斯林人口遭受廣泛人權侵害。對此，中媒稱，美國國會議員又跳出來炒作涉疆謊言。

中央社引述法新社報導，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）10月1日透過聲明批評此舉「道德破產」。

他表示，這些門市開幕「讓一個美國代表性品牌與中共對維吾爾人的殘酷打壓行動扯上關係」。

人權倡議團體「世界維吾爾代表大會」（World Uyghur Congress）表示，星巴克「在新疆開設門市，再度選擇無視當地嚴峻的人權情勢」。該團體另在社群媒體發文稱，「企業不應支持一個存在國家強迫勞動疑慮的經濟體。」

除特色表演外，門店還推出多款新疆限定的特色飲品以及本地風味美食。（取材自烏魯木齊...
除特色表演外，門店還推出多款新疆限定的特色飲品以及本地風味美食。（取材自烏魯木齊晚報）

中國政府則否認相關指控，並表示其政策已根除極端主義，並帶動當地經濟發展。美國已因相關侵權指控對中國實施制裁，數個西方品牌也因與新疆的關聯而受到批評。

星巴克去年宣布，將把中國零售業務的控股權出售給投資公司博裕資本（Boya Capital），盼藉此振興這個全球第二大市場的業務。

觀察者網報導，美國國會眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」，又跳出來刷存在感。穆勒納爾依舊炒作著那些美國政客對華抹黑造謠的陳詞濫調，鼓噪所謂「種族滅絕」、「強迫勞動」等等。真是欲加之罪，何患無辭。中國的快速發展引起一些國家的不適焦慮，他們編織涉疆謊言的目的是要搞亂新疆，進而阻止中國的發展振興。

星巴克上周在新疆連開兩門店。國際大巴扎的非遺旗艦店不僅改名為「星巴扎」，二層舞台...
星巴克上周在新疆連開兩門店。國際大巴扎的非遺旗艦店不僅改名為「星巴扎」，二層舞台可隨時開啟，有歌舞演員表演特色舞蹈。（取材自烏魯木齊晚報）

精華 FAQ

  • 因為美國議員與人權倡議團體認為，新疆長期存在維吾爾人權侵害與強迫勞動疑慮，企業在當地擴張被視為可能間接支持爭議體制，因此引發道德與政治層面的抨擊。

  • 共和黨籍主席穆勒納爾批評星巴克此舉「道德破產」，認為門市開幕等於讓一個美國代表性品牌與中共對維吾爾人的打壓行動扯上關係，措辭相當強烈。

  • 中國政府否認外界對新疆的侵權指控，表示政策已根除極端主義並促進經濟發展；觀察者網則稱美方是炒作涉疆謊言，意在抹黑中國、干擾新疆與中國發展。

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