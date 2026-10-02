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「夠先進 可展示」中製191式步槍硬核開箱 透明彈匣曝光

中國新聞組／北京2日電
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AI摘要

文章摘要整理：

央視軍事節目以開箱形式展示國產191式步槍及配件，從透明彈匣、刺刀到防鏽包裝與精密槍管，呈現其實戰化與工程細節升級。

央視國防軍事頻道「兵器面面觀」節目近日以「開箱」形式，全記錄展示國產20式槍族中的191式自動步槍（QBZ-191）。由於內容相當硬核，引發廣大網友熱烈討論，紛稱「足夠先進，可以展示」。

央視軍事報導，軍綠色工業運輸箱內一次裝載5支步槍，除了配備說明書、油刷、油壺及除銅劑外，亦附有透明與不透明兩種彈匣，以及多功能刺刀與空包彈助退器等配件，呈現國軍輕武器在實戰化與細節優化上的升級。

針對配件設計，軍事專家杜文龍說明，透明彈匣便於觀察餘彈量以提升戰術動作有效性，不透明彈匣則提高抗磨損係數與穩定度，兩者結合可維持火力持續與準確。大量採用工程塑料則是為了減重、隔熱與防腐。

軍事評論員魏東旭則指出，配備刺刀除傳承「刺刀見紅」的戰鬥精神外，亦具備鋸物、開罐及搭配刀鞘剪斷鐵絲網等多功能。此外，刺刀也可以單獨使用。比如作為匕首，在偵察、潛伏過程中，發揮突然襲擊的效果。

報導指出，開箱細節中，槍箱採用高密封度與防鏽等級的VCI氣相防鏽袋，能持續釋放氣態緩蝕劑保護金屬；箱內獨立配置的除銅劑，則專為解決銅合金被甲彈掛銅導致精度下降的問題。

此外，191式步槍具備冷鍛槍管、碳化鉭鍍層、多向模鍛鋁合金機匣與四檔可調節槍托等設計，百公尺射擊散布可壓在3公分圈內，展現人機工效與實戰邏輯的提升。

191步槍。(取材自兵器觀世界)
191步槍。(取材自兵器觀世界)

央視高調開箱191步槍。(取材自央視)
央視高調開箱191步槍。(取材自央視)

精華 FAQ

  • 節目採取「開箱」形式，完整記錄國產20式槍族中的191式自動步槍與配件，讓觀眾直接看到槍箱內容、保養工具、彈匣與刺刀等細節。

  • 透明彈匣可直接觀察餘彈量，方便戰術判斷；不透明彈匣則更耐磨、穩定性較佳。兩者搭配使用，有助於兼顧持續火力與可靠性。

  • 報導提到它採用冷鍛槍管、碳化鉭鍍層、多向模鍛鋁合金機匣與四檔可調槍托，百公尺散布可壓在3公分圈內，強調精度、人機工效與實戰表現。

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