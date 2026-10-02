中國暫停油品出口 傳優先供給國內 恐讓國際油價飆

AI摘要 文章摘要整理： 中國煉油商暫停部分汽柴油出口、優先滿足國內需求，帶動亞洲油品市場轉緊，並使布蘭特原油重回每桶100美元關卡。

消息人士透露，中國煉油商暫停出口石油 製品，優先供給國內，恐讓能源市場更吃緊。布蘭特原油聞訊重新站回每桶100美元(約670人民幣)大關。

彭博引述不具名人士消息報導，中國業者取消了原定10月出口的部分石油產品，包括汽柴油等。這導致亞洲汽柴油近月價差攀高，反映市況更為緊俏；近月價差是指現貨與下月期貨的價格差異。有鑑於此，布蘭特原油1日上漲2.6%至每桶100.6美元。

相關人士說，買方並未提供進一步細節，像是取消的確切原因等。中國煉油產能居世界之冠，但該國出口的油品數量，往往低於印度、南韓等亞洲出口大國。目前仍不確定十一黃金周結束後，北京是否會再次允許出口，可能取決於本土的燃料庫存與煉油產出情況。

柴油是工業與取暖的重要燃料，亞洲供給緊縮的情況，未如歐美嚴重。理論上，中國有能力壓低高漲的柴油價 格，該國是唯一仍有大量過剩煉油產能的國家，美國煉油廠的產能利用率高達97%，中國最多只有75%。

2022年烏俄戰爭爆發之初，柴油價格衝高，當時北京增加煉油廠的出口配額，協助冷卻全球的柴油價格。但這回中國出手相救的機率較低，當今北京的重點是確保國內有足夠燃料，而非讓煉油廠取得最大獲利。煉油廠的原油供給，比四年前更波動。而且增加出口配額，會使中國買家重回油市，推高油價。

中國下令油品暫緩出口，或許會使部分國家的油品價格再創新高。Sparta原物料的資深分析師吳俊（音譯）說：「中國的首要之務，一向是國內能源安全，即便原油買氣明顯增加，也不必然表示產品出口將增。」

中國長期強調，須維持國內柴油等關鍵燃料的穩健供給。北京今年3月曾暫停汽柴油出口，以便在伊朗戰爭爆發之初，保護本國消費者，相關命令在7-9月鬆綁，如今再次轉嚴。