日自衛官持刀闖中使館首開庭 稱服驚恐障礙藥不認脅迫罪

日本陸上自衛隊員村田晃大3月24日涉嫌持刀闖入中國駐日本大使館館區，隨後遭使館人員制伏，無人受傷。圖為村田3月26日從東京警視廳麻布警察署移送檢方。 （路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 日本前陸上自衛隊員村田晃大闖入中國大使館案1日開庭，他承認部分罪名但否認脅迫罪，並稱服藥與精神狀態可能影響其行為。

中國位於日本 東京港區的大使館 今年3月遭一名陸上自衛隊員持刀闖入，並威脅使館職員。本案1日首度開庭審理，被告承認侵入建築物與違反槍刀法，但主張脅迫罪部分無罪。

NHK與共同社報導，被告為24歲的村田晃大，8月遭懲戒免職前為3等陸尉（少尉），隸屬宮崎縣陸上自衛隊蝦野駐屯地。根據起訴書，村田3月24日闖入中國大使館院內，當時攜帶一把刀刃長約18公分的菜刀。

東京地方法院1日開庭時，檢方在開場陳述中指出，村田對中國的外交姿態抱有反感，因此決定與大使見面表達自己的意見，如果無法見到大使，就打算自我了斷。村田則對於曾說出「日本國的愛國者將代替日本的神誅殺你們」等言論，主張「不符合脅迫罪的構成要件」而無罪。

村田接受訊問時表示，當時認為中國政府的外交方針「有強硬、強勢的一面，應該被糾正」。他還說：「事件發生前，我在夢中有一個像神一樣的人對我說，『日本被中國看不起了。你去，跟他們談判。』」

他表示，他因此想按照這個訊息採取行動，但無意加害他人。他原本打算與大使交談，如果失敗就自行了斷，並稱：「我認為這能以驚人的衝擊力展現出我的覺悟和主張有多麼強。」

村田還承認，犯案前曾服用一種被認為對驚恐障礙有效的藥物，是為了克服工作時容易過度緊張的問題而自行進口。他說：「當時的行為和想法可能受到了藥物的影響。」隨後並道歉說：「為了實現自己的主張而違反法律，給許多人造成困擾，這顯然是錯的。真的非常抱歉。」本案下次庭審訂於11月10日，預計屆時結束審理。