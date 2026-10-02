大熊貓抵亞特蘭大後「吃播」首秀 福雙啃竹子胃口佳

大熊貓「福雙」抵美後的「吃播」首秀。（視頻截圖）

中國大熊貓「平平」、「福雙」於美國東部時間9月27日早上搭乘包機抵達亞特蘭大 ，開啟為期十年的旅居生活。30日，亞特蘭大動物園社媒帳號發布雌性大熊貓「福雙」抵美後首段「吃播」視頻。畫面中，「福雙」吃著竹子，看起來狀態良好、胃口不錯，還不時因周圍的聲響而停下來四處張望。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

央視新聞客戶端報導，亞特蘭大動物園在帖文中寫道：關於「平平」和「福雙」的首則更新！這是「福雙」——來認識一下你生命中兩位新摯愛之一吧！目前還無法親眼看到這兩隻熊貓——敬請繼續關注後續公告，了解何時能與牠們見面！

「平平」、「福雙」健康狀況良好，目前正在動物園進行約一個月的常規檢疫隔離。在此之前，中方已安排兩批獸醫、飼養員提前赴亞特蘭大做好各項準備。中方人員將駐園三個月，照顧兩隻大熊貓度過隔離檢疫期，開展應激適應與行為訓練，幫助牠們盡快適應新環境。目前，兩隻大熊貓何時正式與公眾見面還沒有確定日期。