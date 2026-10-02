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習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

駁外界猜測 川普：習近平健康狀況非常好 上周峰會很棒

中國新聞組／北京2日電
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美國總統川普(左)表示，中國國家主席習近平(右)健康狀況非常好。圖為日前川普與習...
美國總統川普(左)表示，中國國家主席習近平(右)健康狀況非常好。圖為日前川普與習近平同框畫面。 (美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普受訪時否認外界對習近平健康的猜測，稱峰會順利且談及AI；同時，美方傳出正放慢對華飛機零件出口，作為貿易談判籌碼。

中國國家主席習近平23日訪問美國時，因下專機階梯需要夫人彭麗媛攙扶，再度引發外界對其健康狀況的關注。美國總統川普日前接受「時代雜誌」專訪時，駁斥外界對習近平健康狀況不佳的說法，「我認為他的健康狀況非常好

」，並稱兩人上周舉行的峰會「非常好」。另據英媒報導，美國據傳擬放緩對華出口飛機零部件，以尋求增強貿易談判籌碼。

時代雜誌1日報導，川普9月28日受訪被問及習近平健康狀況是否不佳時說，他與習近平相處兩天，行程相當緊湊，對方「健康狀況非常好」。

川普表示，他與習近平的會晤「非常好」，兩人也談及人工智慧（AI）。川普稱，美國目前在AI方面領先中國不少，習近平「知道這一點」。他並表示，不希望停止AI產業相關發展，並稱兩人同意將AI改稱為「超級智慧」（Super Intelligence，SI）。報導也指出，川普近期持續關注AI發展及資料中心建設。

談到白宮為習近平舉行的國宴，川普還提到賓客人數。他表示，習近平曾給他一份賓客名單，人數很多，讓他笑稱「要是我給你，我這邊就沒人了」。

另據路透援引知情人士報導，川普政府正採取措施，試圖將中國對美國航空供應商的依賴轉化為貿易談判中的籌碼。

據報導，據知情人士表示，美國商務部近幾周放緩對華飛機零部件出口許可審批，官員也考慮制定新規，讓美方更容易限制起落架及其他飛機零部件輸往中國；其中一項草案涉及航空液壓油的新許可要求。

報導稱，美方此舉意在利用中國對美國航空供應商的依賴，增加對華貿易談判籌碼，同時尋求削弱中國在稀土供應上的主導地位。美中9月就稀土、農產品及AI等議題進行談判，雙方近期並同意降低部分商品關稅，將貿易休戰延長至2027年1月10日。

知情人士表示，中國也曾尋求取得可供數年使用的200架波音飛機備用零部件，但美方目前不願提供相關保證，將零部件供應視為可用於後續談判的籌碼。波音則表示，將遵守美國出口規定，並持續為中國航空公司提供所需零部件及服務。

精華 FAQ

  • 川普在《時代雜誌》專訪中表示，他與習近平相處兩天，對方行程緊湊但健康狀況非常好，直接駁斥外界對習近平身體欠佳的說法。

  • 川普稱兩人的會晤非常好，還提到雙方談論人工智慧發展，並表示美國在AI領域領先中國不少，兩人甚至同意將AI改稱為超級智慧。

  • 路透報導指出，美國商務部近幾周放緩對華飛機零件出口許可，並考慮新規限制相關輸出，意在利用中國對美國航空供應商的依賴，增加談判籌碼。

川普 習近平 白宮

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