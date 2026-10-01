川習會後 中延長對美2貿易調查 美中關稅減免未納黃豆

AI摘要 文章摘要整理： 川習會後，中國延長對美兩項貿易壁壘調查至12月27日；同時，美中關稅減免未涵蓋黃豆，令美豆在中國民營市場的競爭力持續受壓。

川習二會後，中國方面9月30日披露已於「近日」發布兩則公告，分別延長對美國「破壞全球產供鏈」及「阻礙綠色產品貿易」相關做法和措施的貿易壁壘調查期限，兩起調查期限均延長至今年12月27日。

據央視新聞30日晚報導，中國商務部 表示，根據「對外貿易法」及商務部「對外貿易壁壘調查規則」規定，商務部今年3月27日發布第17號、18號公告，決定對美國破壞全球產供鏈相關做法和措施發起貿易壁壘調查，以及對美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施發起貿易壁壘調查。

根據規定，相關調查應該在六個月內結束，特殊情況下可以延長，但延長期限不超過三個月。而中國商務部稱，「鑑於案情複雜」，根據「對外貿易壁壘調查規則」第32條規定，決定將上述兩起調查期限均延長至今年12月27日。

據中國商務部先前公布的立案公告，指獲得的初步證據和訊息顯示，美國在貿易相關領域實施大量「嚴重破壞全球產供鏈」的做法和措施，包括限制或禁止中國產品進入美國市場、限制或禁止高新技術產品對華出口，以及限制或禁止關鍵領域雙向投資等。

至於「阻礙綠色產品貿易」調查，中國商務部當時表示，美國在貿易相關領域實施多項阻礙綠色產品貿易的做法和措施，包括限制綠色產品對美出口、減緩新能源項目部署，以及限制綠色產品相關技術合作等。

另外，川習會 後，黃豆市場持續受到貿易政策與需求基本面交互影響。美中關稅 減免協議並未將原料黃豆納入適用範圍，黃豆仍面臨額外關稅，使中國民營壓榨廠的進口成本偏高，進而限制美國黃豆在中國市場的採購需求。

目前主要由中國國營企業持續採購美國黃豆，民營壓榨企業則受到成本考量影響，採購意願相對有限。在巴西黃豆供給充足的情況下，美國黃豆在中國民營市場的價格競爭力受到壓抑，也限制黃豆價格向上的空間。

展望後市，黃豆價格仍需關注美中關稅政策是否進一步擴大至原料黃豆、中國國營與民營企業的採購變化，以及美國新作收割進度與南美供給情況。