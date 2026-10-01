歐盟擬推歐版301 傳德法等國欲採強硬措施 中警告反制

歐盟據報擬推動「歐版301」工具，對中國採取更強硬貿易措施；中國商務部警告，若歐方祭出歧視性限制，中方將堅決回應。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟傳擬建立類似美國301條款的對中工具，德法據稱推動更強硬政策；中方則警告若遭歧視性措施，將以多種手段堅決回應。

中國與歐盟 貿易摩擦仍未緩解，中歐貿易投資磋商機制第二次會議即將召開之際，部分歐盟成員國傳出正在制定聯合文件，呼籲歐盟執委會加快建立歐版「301條款」工具，以採取更強硬的對中措施。中國商務部 表示，這是典型的保護主義、單邊主義措施，並警告如歐方執意對中國企業或產品祭出歧視 性措施，「中方必將堅決予以回應」。

中國商務部9月29日表示，歐盟始終標榜自身為多邊主義的捍衛者，如果不能以身作則，反而帶頭違反世貿組織規則，必將嚴重衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制。敦促歐方堅持通過對話管控分歧的正確軌道。如歐方執意出台對中國企業或產品的歧視性限制措施，中方必將堅決予以回應。

中國商務部強調，中歐正在貿易投資磋商機制項下持續進行對話，探討解決彼此關注。如果歐方一邊與中方對話磋商，一邊又加碼對華示強，將嚴重破壞彼此信任，干擾磋商整體進程，影響中歐經貿合作大局。

中國官媒「環球時報」英文版9月30日刊文指，一名中國觀察人士表示，如果歐盟繼續推進針對中國的保護主義措施，中國將以「強有力的政策工具箱」作出回應。潛在反制措施可能包括反歧視調查、產業鏈和供應鏈安全調查等。

而稍早，榮鼎集團歐中關係資深顧問Noah Barkin近日引述歐盟官員指出，德國與法國正在敲定一份聯合文件，可能仿照美國「301條款」所賦予的關稅權力，將中國排除在歐盟市場之外。Barkin認為，這顯示在經歷多年摩擦後，歐盟兩大經濟體如今支持採取一套共同且更強硬的對中政策。不過，這項工具最快也要到明年才能準備就緒，歐盟短期內仍容易受到中國反制措施的影響。

今年6月底，中國商務部部長王文濤與歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇在歐盟總部共同主持中歐貿易投資磋商機制首次會議。中國商務部隨後表示，中方已邀請謝夫喬維奇委員於今年秋季訪問中國，歐盟執委會9月18日證實，謝夫喬維奇預計10月8日至9日赴中國進行第二次會議。歐方此前已表示，第二次會議必須交出首批具體成果，並展現真正的進展。

另外，隨著談判進入最後階段，歐盟正施壓北京接受對中國出口商品設置配額，並威脅稱，如果到下個月仍未取得實質性進展，將採取貿易措施。一名知情人士透露，代表歐盟27個成員國進行貿易談判的歐盟委員會，希望中國接受針對特定產品設置的出口配額。但早些時候，中國商務部發表聲明，拒絕了這一方案。