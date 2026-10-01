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川習國宴中企高層進不去 對等安排沒共識…中國代表團僅19人

編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日於白宮晚宴。（路透）
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日於白宮晚宴。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川習會原擬比照美方企業隨行安排中國企業高層出席白宮國宴，卻因溝通不良、對等理解落差與投資分歧，最後多人遭排除。

川習會期間原本有一批中國企業高層準備隨中國國家主席習近平出席白宮國宴，部分人士甚至已先行抵達華府，卻直到最後關頭仍未收到邀請，最終遭排除在外，只能在場外觀望。香港南華早報9月30日引述多名消息人士指出，主要原因包括美中政府溝通不良、雙方對「對等安排」的理解不同，以及白宮對中國企業赴美投資的態度仍不明朗。

知情人士表示，華府最初在籌備峰會期間提出邀請中國企業領袖的構想，希望比照5月川普訪中時，多名美國企業高層隨團前往北京的安排。中方原則上接受，並要求美方提供相關會議與官方活動細節，但白宮遲遲未明確回覆。儘管如此，北京仍通知多家企業做好準備，要求高層能在短時間內啟程赴美。

消息人士指出，北京認為，華府其實並不積極希望中國企業高層進入白宮，所以才無通聯回覆。

雙方對於「對等」的理解也有明顯落差。北京認為，5月隨川普訪中的特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克、Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳及高盛執行長蘇德巍等美國企業領袖，本來就是美方代表團的一部分，因此習近平訪美時也應比照辦理；但華府認為，對等安排僅應適用於政府高階官員，而非企業人士。

報導指出，原本可能加入中方商界代表團的，包括比亞迪、寧德時代、小米等中國大型企業人士。部分中國企業執行長更在習近平抵美前自行飛往華府等待邀請，其中包括對赴美投資表現高度興趣的電動車企業代表，但最終仍被拒於門外。

另一項關鍵障礙是美中對中國企業赴美投資仍存在分歧。消息人士透露，雙方曾討論習近平訪美期間可能公布的投資案，包括中國電池企業相關交易，但談判沒有取得進展。美方雖在峰會成果清單中再次提及「投資委員會」（Board of Investment），中方公布的成果卻完全沒有提到，也反映雙方在投資條件上仍未談攏。

消息人士表示，到了習近平訪美前三天，美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾與中國國務院副總理何立峰在紐約會面敲定峰會成果時，中國企業代表團問題仍未解決；雙方之後在華府再談一次，同樣毫無進展。到了最後階段，企業領袖能否出席已不只是實質利益問題，更涉及外交觀感。

最終，白宮國宴134名賓客中，只有19人屬於中國代表團，與川普今年5月訪中時形成鮮明對比。

一名消息人士直言，中國企業領袖「本來就應該大批出席國宴，不論最後能不能談成什麼」。他認為，若中國企業界能在白宮高調現身，將會是北京「一場重大的軟實力勝利」。

精華 FAQ

  • 華府起初有意比照川普5月訪中時的做法，邀請中國企業領袖隨團參與相關活動；北京也要求企業高層待命，部分人甚至已先飛往華府，卻一直未收到正式邀請。

  • 北京認為，馬斯克、庫克、黃仁勳、蘇德巍等美國企業領袖既隨川普訪中，就應視為美方代表團成員；但華府主張對等只適用政府官員，不包含企業人士。

  • 原本可能隨行的比亞迪、寧德時代、小米等企業人士未獲邀，最終白宮國宴134名賓客中僅19人屬中國代表團；雙方連帶投資案與成果表述也未能談攏。

國宴 川習會 習近平

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