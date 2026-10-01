我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師 機尾受損照曝光

英軍情五處間諜警報 促高校別和中國這個研究機構合作

中國新聞組／北京1日電

AI摘要

文章摘要整理：

英國MI5首次公開警報，指中國通用技術研究院涉資助敏感科研並與國安部關係密切，英政府已要求高校停止合作並強化審查。

英國軍情五處（MI5）9月30日罕見公開發布「間諜警報」，指中國通用技術研究院（CGTRI）與中國國家安全部有「非常密切」關係，並稱該機構資助人工智能（AI）、網路安全、隱蔽通信及隱寫術等學術研究，可能提升中國情報部門的技術能力。英國安全事務國務大臣賈維斯（Dan Jarvis）同日致函全國高校負責人，要求教職員終止與該機構的合作關係。

綜合媒體報導，軍情五處表示，這是該機構首次獨立向外界發布此類「間諜警報」。據其掌握的資料，已有超過100名與英國有關聯的學者參與由CGTRI資助的研究項目，部分學者可能並不知道相關研究最終由該機構提供資金。

MI5聲稱，CGTRI有時亦被稱為「中國通用技術研究院」或China Academy of General Technology（CAGT），並指其主要目的之一，是資助可直接提升中國國家安全部「刺探情報技術能力」的研究。軍情五處又稱，部分英國學者與機構可能是在不知情下與CGTRI合作。

警報特別提醒，英國學術機構應立即檢視目前或計畫中的相關合作，學者與中國機構進行研究合作時，也應查明最終資金來源，以確認不涉及CGTRI。MI5並警告，若日後繼續進行相關合作，可能涉及英國「國家安全法2023」所規定的罪行，相關人士或面臨刑事起訴風險。

賈維斯表示，已致函所有英國大學負責人，要求確保教職員「終止與該公司的所有安排」。他稱，這次警報揭露中國情報部門試圖祕密利用英國學者的專業知識及研究成果，並指英國會採取措施應對國家安全威脅。

英國高校界則表示，會嚴肅看待研究安全及國家安全問題，同時強調國際學術合作對科研發展仍然重要。英國大學組織及羅素集團均表示，會與政府及情報部門合作，因應新的安全風險。

事件亦使英中關係中的安全與學術交流問題再次受到關注。英國近年一方面尋求改善對華經貿關係，另一方面持續警告中國涉嫌從事間諜及情報活動。中方過去曾多次否認英方相關指控，稱所謂「中國間諜威脅」毫無根據、純屬捏造，並反對將正常的中英合作政治化。

此次MI5公開點名CGTRI，將英國高校、敏感科技研究與國家安全問題直接聯繫起來，亦令英國大學未來與中國機構開展科研合作時的資金來源及安全審查，受到更多關注。

精華 FAQ

  • MI5點名中國通用技術研究院（CGTRI），稱其與中國國家安全部有非常密切關係，並可能透過資助研究提升中國情報部門的技術能力。

  • 英國安全事務國務大臣賈維斯已致函全國大學負責人，要求教職員終止與CGTRI的所有合作安排，並檢視現有或計畫中的研究合作與資金來源。

  • MI5警告，若日後仍繼續與該機構合作，可能觸及英國《國家安全法2023》相關罪行，涉事人士甚至可能面臨刑事起訴風險。

間諜

上一則

成都大學書記15萬字著作涉抄襲 校方：學術不端 免職

下一則

中嗆日議擁核「沒討價還價餘地」 直呼高市早苗不稱首相

延伸閱讀

英情報機關警告 中國藉資助AI等學術研究提升刺探情報能力

英情報機關警告 中國藉資助AI等學術研究提升刺探情報能力
英相柏能聯大演說：設資訊防衛中心對抗假訊息

英相柏能聯大演說：設資訊防衛中心對抗假訊息
台灣情治機關對中生設下「學姐」情網 中國安部再示警

台灣情治機關對中生設下「學姐」情網 中國安部再示警
領先各國 英國設軍事太空中隊 專責保護衛星通訊

領先各國 英國設軍事太空中隊 專責保護衛星通訊

熱門新聞

薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國跳水奧運冠軍張家齊透露自己從小到大的比賽獎金都被母親掌控，成年後也無法支配。（取材自微博）

張家齊跳水15年賺的錢全被媽搶走 網：看母女互動快窒息

2026-09-23 08:30
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」