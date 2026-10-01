英軍情五處間諜警報 促高校別和中國這個研究機構合作

AI摘要 文章摘要整理： 英國MI5首次公開警報，指中國通用技術研究院涉資助敏感科研並與國安部關係密切，英政府已要求高校停止合作並強化審查。

英國軍情五處（MI5）9月30日罕見公開發布「間諜 警報」，指中國通用技術研究院（CGTRI）與中國國家安全部有「非常密切」關係，並稱該機構資助人工智能（AI）、網路安全、隱蔽通信及隱寫術等學術研究，可能提升中國情報部門的技術能力。英國安全事務國務大臣賈維斯（Dan Jarvis）同日致函全國高校負責人，要求教職員終止與該機構的合作關係。

綜合媒體報導，軍情五處表示，這是該機構首次獨立向外界發布此類「間諜警報」。據其掌握的資料，已有超過100名與英國有關聯的學者參與由CGTRI資助的研究項目，部分學者可能並不知道相關研究最終由該機構提供資金。

MI5聲稱，CGTRI有時亦被稱為「中國通用技術研究院」或China Academy of General Technology（CAGT），並指其主要目的之一，是資助可直接提升中國國家安全部「刺探情報技術能力」的研究。軍情五處又稱，部分英國學者與機構可能是在不知情下與CGTRI合作。

警報特別提醒，英國學術機構應立即檢視目前或計畫中的相關合作，學者與中國機構進行研究合作時，也應查明最終資金來源，以確認不涉及CGTRI。MI5並警告，若日後繼續進行相關合作，可能涉及英國「國家安全法2023」所規定的罪行，相關人士或面臨刑事起訴風險。

賈維斯表示，已致函所有英國大學負責人，要求確保教職員「終止與該公司的所有安排」。他稱，這次警報揭露中國情報部門試圖祕密利用英國學者的專業知識及研究成果，並指英國會採取措施應對國家安全威脅。

英國高校界則表示，會嚴肅看待研究安全及國家安全問題，同時強調國際學術合作對科研發展仍然重要。英國大學組織及羅素集團均表示，會與政府及情報部門合作，因應新的安全風險。

事件亦使英中關係中的安全與學術交流問題再次受到關注。英國近年一方面尋求改善對華經貿關係，另一方面持續警告中國涉嫌從事間諜及情報活動。中方過去曾多次否認英方相關指控，稱所謂「中國間諜威脅」毫無根據、純屬捏造，並反對將正常的中英合作政治化。

此次MI5公開點名CGTRI，將英國高校、敏感科技研究與國家安全問題直接聯繫起來，亦令英國大學未來與中國機構開展科研合作時的資金來源及安全審查，受到更多關注。